السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

فتاة تعتلي سيارة
فتاة تعتلي سيارة أعلى كوبري أكتوبر وتثير تعطلًا مروريًا

كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر خلاله قيام إحدى الفتيات باعتلاء سيارة أثناء سيرها أعلى كوبري أكتوبر، ما تسبب في تعطيل حركة المرور للحظات.

فتاة تعتلي سيارة أعلى كوبري أكتوبر وتثير تعطلًا مروريًا بالقاهرة.. الأمن يكشف التفاصيل
فتاة تعتلي سيارة أعلى كوبري أكتوبر وتثير تعطلًا مروريًا بالقاهرة.. الأمن يكشف التفاصيل

وبالفحص، تبين أن الفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية، وأنها ترجلت من سيارة كانت تستقلها، واعتلت سيارة أخرى تصادف مرورها في نفس التوقيت، الأمر الذي دفع قائد السيارة للتوقف فورًا حفاظًا على سلامتها، وتم على الفور تسيير الحركة المرورية.

سرقة داخل بيت الله، ضبط عاطل سرق هاتفا من مسجد بسوهاج

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بـ 20 مليون جنيه

وتبين من الفحص أن الفتاة تعاني من حالة اضطراب نفسي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق في الواقعة.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أجهزة وزارة الداخلية النيابة العامة تسيير الحركة المرورية تعطيل حركة المرور كوبرى اكتوبر وزارة الداخلية

مواد متعلقة

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

الداخلية تكشف حقيقة فيديو لسيدة تزعم تعرضها لسوء معاملة داخل مركز شرطة الخانكة

سرقة داخل بيت الله، ضبط عاطل سرق هاتفا من مسجد بسوهاج

ضبط تشكيل عصابي بالقاهرة بحوزته مخدرات بـ 20 مليون جنيه

الداخلية تكشف حقيقة استغاثة طفلة من احتجازها داخل فيلا بالقاهرة

الأمن يكشف ملابسات فيديو التعدي على شاب بسلاح أبيض في دار السلام

استجابة فورية، أجهزة الأمن بالقاهرة تنقل سيدة مريضة إلى المستشفى

ضبط تشكيلين عصابيين بالوادي الجديد والدقهلية ارتكبا 31 واقعة سرقة المساكن والدراجات

ads

الأكثر قراءة

سائق ميكروباص يترنح وبلطجية بـ"السواطير" على الطريق، والنشطاء يحذرون من كارثة (فيديو)

6 هدايا من الرئيس السيسي لعمال مصر

الأمن يكشف ملابسات فيديو يزعم واقعة سرقة بالإكراه أعلى دائري الجيزة

فتاة تؤذن داخل مسجد صلاح الدين وتثير الغضب، والنشطاء: هل يجوز أذان المرأة شرعًا (فيديو)

فتاة تعتلي سيارتها على كوبري أكتوبر وتتسبب في تعطيل حركة المرور، الأمن يكشف التفاصيل

إسكان النواب تبدأ أول اجتماعات مناقشة تعديل قانون الإيجار القديم غدا

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

بزيادة جنيهين، ارتفاع أسعار آيس كريم كيمو كونو في الأسواق

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 3-5-2025 في عمان

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

التفاصيل الكاملة لتعديل قانون الإيجار القديم (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، حكم طواف الإفاضة قبل رمي جمرة العقبة

المجددون، محمد مصطفى المراغي، رفع راية تطوير الأزهر وتحدى الملك والإنجليز

سمّ مغلف بنكهات مغرية، رسالة تحذيرية من الأوقاف عن مخاطر السجائر الإلكترونية

المزيد
الجريدة الرسمية