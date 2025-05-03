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حوادث

المشدد 7 سنوات لسائق بتهمة إحداث عاهة مستديمة لآخر في 15 مايو

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 7 سنوات بتهمة إحداث عاهة مستديمة لسائق آخر بسبب خلافات حول أولوية المرور بمنطقة 15 مايو.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهم تشاجر مع  المجني عليه سائق وأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي التي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها بأن تعدى عليه بواسطة سلاح أبيض مطواة أحدثت عاهة مستديمة له في يده اليسري.

وألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على سائق له معلومات جنائية بتهمة التشاجر مع آخر بسبب خلاف حول أولوية المرور وإصابته بعاهة مستديمة.

وبمواجهة المتهم اعترف بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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