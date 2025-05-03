أخبار مصر: وفاة المنتج وليد مصطفى، نتائج انتخابات الصحفيين، مفاجأة تقلب موازين قضية الطفلة مريم، الشرع يعلن الحرب على إسرائيل

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عمر ناهز الـ 53 عاما

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

رسميا، النتائج النهائية للمرشحين على مقعد نقابة الصحفيين (فيديو وصور)

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين النتائج النهائية للمرشحين على مقاعد مجلس نقابة الصحفيين.

تحول جذري، مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بشأن الطفلة "مريم" ضحية خفير شبين القناطر

أكد عمرو الحوى محامي الطفلة “مريم” ابنة شبين القناطر بمحافظة القليوبية التي تعدى عليها خفير جنسيًّا، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الطفلة المعتدى عليها عذراء لكن بها سحجات وكدمات فقط لتتحول القضية من اغتصاب إلى هتك عرض وهو تحول في القضية.

الشرع بعد الهجوم الإسرائيلي: لا نريد الحرب لكن إن فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

تغريدة مثيرة للرئيس السوري أحمد الشرع، بعد دقائق من شن الطيران الإسرائيلي غارات في جميع أنحاء سوريا التي تعد الأعنف منذ بداية العام.

بطلها 12 تاجرا بينهم سيدة وشقيقها، مخالفات جديدة في واقعة إهدار المال العام بمشروع جمعيتي بقنا

كشفت تقارير رسمية للشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين عن وجود مخالفات مالية وإدارية في تنفيذ مشروع "جمعيتي" بمحافظة قنا، تضمنت صرف سلع تموينية دون إبرام تعاقدات قانونية مع عدد من التجار، وتجاوزت قيمة السلع التموينية المصروفة لهم بـ47 مليون جنيه في الفترة من 2016 حتى تاريخ 30 سبتمبر 2024.

الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة (فيديو)

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

حالة الطقس اليوم السبت، انخفاض في درجات الحرارة ورياح على هذه المناطق

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للحرارة شمال الصعيد حار على الجنوب، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

السجن 53 عاما لقاتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي في أمريكا سبب حرب غزة

قضت محكمة في ولاية إلينوي في شمال شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة بسجن قاتل طفل فلسطيني-أمريكي يبلغ 6 سنوات، لمدة 53 عامًا.

محمد رمضان: غرقت لاعبي الأهلي بالمنح والمكافآت وهذا ما فعله الشناوي أثناء تجديد عقده (فيديو)

قال محمد رمضان المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق، وقعا على بياض.

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تسقط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة قد تكون رعدية على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى قد تمتد خفيفة مساء على مناطق من جنوب الوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد وذلك على فترات متقطعة.

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

على طريقة فيلم “أنا الدكتور” لفريد شوقي وعادل إمام ونيللي، تمكن طبيب مزيف من خداع أهالي قرية بالفيوم، وظل 10 سنوات يمارس مهنة الطب رغم حصوله على دبلوم زراعة.

مالطا تحقق في اختراق طائرة إسرائيلية مجالها الجوي قبل الهجوم على "أسطول الحرية"

فتحت السلطات المالطية تحقيقا في واقعة اختراق طائرة إسرائيلية مجالها الجوي قبل الهجوم بمسيرة على سفينة "كونشينس" التابعة لأسطول الحرية، والتي كانت تحمل مساعدات إلى غزة.

ارتفاع الرومي والفلمنك والجودا، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الجبن الأبيض بأنواعها، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الرومي والجودا والفلمنك والشيدر، في المحال التجارية.

بكاء لبلبة والمخرجة إليزابيث فرانيه بالشال الفلسطيني، مشاهد من افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

أقيم مساء الجمعة 2 مايو حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى 7 مايو الجاري.

رسميا، الهلال السعودي يقيل مدربه جورجي جيسوس بعد وداع دوري أبطال آسيا

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا إقالة مدربه البرازيلي خورخي جيسوس، وذلك بعد خروج الزعيم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي.

اللقطات الأولى لحريق محطة بنزين في المنيا والعناية الإلهية تنقذ سكان قرية كاملة (فيديو وصور)

أنقذت العناية الإلهية سكان قرية بني صامت شمال محافظة المنيا من كارثة محققة، بعد أن اندلع حريق هائل داخل محطة بنزين بالقرية.

نتيجة صواريخ إسرائيلية جديدة، ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة

مع استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولدت الطفلة ملك أحمد القانوع في مستشفى العودة شمال غزة "بلا دماغ".

مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي أبطال آسيا ومواجهات الحسم بالدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 3 مايو 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية والعربية.

انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم بالأسواق

سجلت أسعار البيض اليوم السبت 3 مايو 2025؛ انخفاضًا ملحوظًا في سعر الكرتونة بالأسواق.

لا مكافآت على التتويج وهذا ما يحصل عليه بعد الإقالة، تفاصيل فسخ عقد جيسوس مع الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل فسخ عقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مع نادي الهلال السعودي.

إحداها في إفريقيا، ملفات سرية للمخابرات الأمريكية تكشف عن وجود 3 قواعد لكائنات فضائية على الأرض

الكائنات الفضائية ليس فيلم خيال علمي، لكنها حقيقة على أرض الواقع، وهو ما كشفت عنه صحيفة "ديلي ميل" البريطانية التي ذكرت أن وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) كشفت عن مواقع ثلاث قواعد لـكائنات فضائية، اثنتين منها تقعان على الأرض، والثالثة على أحد أقمار كوكب زحل.

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