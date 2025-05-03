مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي أبطال آسيا ومواجهات الحسم بالدوريات الأوروبية
مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 3 مايو 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية والعربية.
مواعيد مباريات الدوري الإماراتي
كلباء ضد دبا الحصن- الساعة: 5:05 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: قنوات أبو ظبي الرياضية
خورفكان ضد النصر- الساعة: 5:05 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: قنوات أبو ظبي الرياضية
الوصل ضد شباب الأهلي - الساعة: 6:45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية.
موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة
الأهلي ضد كاواساكي فرونتال- الساعة: 7:30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: SSC1 HD.
مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي
أستون فيلا ضد فولهام- الساعة: 2:30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1
إيفرتون ضد أبسويتش تاون- الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1
ليستر سيتي ضد ساوثهامتون- الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2
آرسنال ضد بورنموث - الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1.
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
ألافيس ضد أتليتكو مدريد - الساعة: 3 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 3
بلد الوليد ضد برشلونة - الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1
فياريال - أوساسونا (5:15 بتوقيت السعودية ومصر)
لاس بالماس - فالنسيا (7:30 بتوقيت السعودية ومصر)
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
ليتشي ضد نابولي- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
إنتر ميلان ضد فيرونا- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
لايبزيج ضد بايرن ميونيخ- الساعة: 4:30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5
بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج- الساعة: 7:30 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان- الساعة: 6 م بتوقيت مصر والسعودية.
القنوات الناقلة: بي إن سبورت 4
مواعيد مباريات الدوري المصري
إنبي - الجونة (5:00 بتوقيت السعودية ومصر) - أون تايم سبورت.
مودرن سبورت - غزل المحلة (8:00 بتوقيت السعودية ومصر)- أون تايم سبورت.
مواعيد كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا
تنزانيا - سيراليون (6:00 بتوقيت السعودية ومصر)
مصر - زامبيا (9:00 بتوقيت السعودية ومصر)
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