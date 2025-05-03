مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة، أبرزها نهائي أبطال آسيا ومواجهات الحسم بالدوريات الأوروبية

مواعيد مباريات اليوم، يشهد اليوم السبت 3 مايو 2025، إقامة العديد من المباريات المهمة في مختلف الملاعب العالمية والعربية.



مواعيد مباريات الدوري الإماراتي

كلباء ضد دبا الحصن- الساعة: 5:05 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: قنوات أبو ظبي الرياضية

خورفكان ضد النصر- الساعة: 5:05 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: قنوات أبو ظبي الرياضية

الوصل ضد شباب الأهلي - الساعة: 6:45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: الشارقة الرياضية.

موعد نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة

الأهلي ضد كاواساكي فرونتال- الساعة: 7:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: SSC1 HD.

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي

أستون فيلا ضد فولهام- الساعة: 2:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

إيفرتون ضد أبسويتش تاون- الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

ليستر سيتي ضد ساوثهامتون- الساعة: 5 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 2

آرسنال ضد بورنموث - الساعة: 7.30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1.

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

ألافيس ضد أتليتكو مدريد - الساعة: 3 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 3

بلد الوليد ضد برشلونة - الساعة: 10 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 1

فياريال - أوساسونا (5:15 بتوقيت السعودية ومصر)

لاس بالماس - فالنسيا (7:30 بتوقيت السعودية ومصر)

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

ليتشي ضد نابولي- الساعة: 7 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

إنتر ميلان ضد فيرونا- الساعة: 9.45 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: أبو ظبي الرياضية 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

لايبزيج ضد بايرن ميونيخ- الساعة: 4:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5

بوروسيا دورتموند ضد فولفسبورج- الساعة: 7:30 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 5

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

ستراسبورج ضد باريس سان جيرمان- الساعة: 6 م بتوقيت مصر والسعودية.

القنوات الناقلة: بي إن سبورت 4

مواعيد مباريات الدوري المصري

إنبي - الجونة (5:00 بتوقيت السعودية ومصر) - أون تايم سبورت.

مودرن سبورت - غزل المحلة (8:00 بتوقيت السعودية ومصر)- أون تايم سبورت.

مواعيد كأس أمم إفريقيا تحت 20 عامًا

تنزانيا - سيراليون (6:00 بتوقيت السعودية ومصر)

مصر - زامبيا (9:00 بتوقيت السعودية ومصر)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.