نتيجة صواريخ إسرائيلية جديدة، ولادة طفلة "بلا دماغ" في غزة

مع استمرار غارات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، ولدت الطفلة ملك أحمد القانوع في مستشفى العودة شمال غزة "بلا دماغ".

الطفلة ملك

وقالت مصادر طبية إن الطفلة ملك، وعمرها يومان، واحدة من "الحالات الصادمة لتشوّه الأجنّة في الأرحام"، مرجّحةً أن سببها يعود للإشعاعات الناجمة عن القصف بأسلحة تعكف إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على تجريبها في القطاع ضد المدنيين والأطفال.

وأظهرت مقاطع فيديو وصور توثق حالة الطفلة ملك، التي ظهرت برأس دون دماغ، حيث تنتهي الجمجمة إلى ما فوق العينين فقط.

وبحسب المصادر الطبية، تأتي هذه الحالة في ظل تزايد ملحوظ لظاهرة "تشوه الأجنة" في قطاع غزة.

وأفاد مواطنون في القطاع، مؤخرا، بأنهم لاحظوا تغييرا في أصوات دوي الانفجارات الناجمة عن القصف الإسرائيلي الذي لا يتوقف، بما يشير إلى استخدام أسلحة جديدة، ما يؤكد استخدام الاحتلال لأسلحة محرمة دوليا خلال حرب الإبادة التي يشنها منذ السابع من أكتوبر 2023.

وقد حذر الأطباء مرارًا من خطورة تعرض النساء الحوامل في غزة للغازات السامة المنبعثة من القذائف والصواريخ الإسرائيلية خشية على الأجنة من الإصابة بتشوهات.

وفي 28 يناير 2025، أفاد تقرير لـ منظمة "هيومان رايتس ووتش"، بأن النساء الحوامل بغزة في خطر جراء استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع.

وأضافت أن "إسرائيل تفرض ظروفا تهدد الحمل والولادة وحياة المواليد الجدد في غزة".

وسلطت المنظمة الحقوقية في تقريرها الضوء على الاستهداف الإسرائيلي للقطاع الصحي بشكل قوض من حصول الحوامل والمواليد الجدد على الرعاية الصحية اللازمة، دون التطرق لقضية تشوه الأجنة.

وقالت المنظمة إن خبراء في صحة الأمومة أفادوا بأن نسبة الإجهاض التلقائي وصلت إلى 300%، منذ هجوم السابع من أكتوبر 2023.

كما أشار عدد من الأطباء بالقطاع الصحي في قطاع غزة إلى وصول حالات تشوهات خلقية عديدة إلى المستشفيات خلال فترة الحرب.

وأدت الحرب إلى استشهاد أكثر من 52 ألف فلسطيني في قطاع غزة، بحسب بيانات وزارة الصحة المحلية.

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