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رياضة

محمد رمضان: غرقت لاعبي الأهلي بالمنح والمكافآت وهذا ما فعله الشناوي أثناء تجديد عقده (فيديو)

محمد رمضان، فيتو
محمد رمضان، فيتو

قال محمد رمضان المدير الرياضي السابق بالنادي الأهلي، إن محمد الشناوي وياسر إبراهيم لاعبي الفريق، وقعا على بياض.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية ببرنامج: "الكرة مع فايق": “الشناوي هناك موقف يحسب له، بعدما تم الاتفاق على مبلغ ما، ووقع على العقود الجديدة قبل تنفيذ أي شيء، والأمر نفسه بالنسبة لياسر إبراهيم، كليهما وقعا على بياض”.

وتابع المدير الرياضي السابق للأهلي: “رامي ربيعة لم يحدث اتفاق معه حتى الآن لتجديد التعاقد”.

وشدد محمد رمضان تابع: "يجب ألا تنتظر حتى قبل نهاية عقد أي لاعب بموسم أو اثنين، خاصة إذا كان في فترة العشرينيات من عمره".

 

واختتم: "لاعبو الأهلي قالوا لي إنهم لم يروا منحًا ومكافآت مالية مثل التي حصلوا عليها خلال فترة تواجدي، وذلك حدث بمعاونة محمود الخطيب، أنا كنت فقط أقترح، وهذه المبالغ كانت ضمن الميزانية".

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محمد رمضان محمد رمضان المدير الرياضي محمد الشناوي محمود الخطيب رامي ربيعة

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