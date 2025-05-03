بكاء لبلبة والمخرجة إليزابيث فرانيه بالشال الفلسطيني، مشاهد من افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، أقيم مساء الجمعة 2 مايو حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة، التي تستمر فعالياتها حتى 7 مايو الجاري.

تكريم لبلبة وكندة علوش في افتتاح مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة

وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، والنجمة كندة علوش، والمخرجة الهولندية إليزابيث فرانيه، التي لفتت الأنظار بظهورها بالشال الفلسطيني.

وخلال تكريمها أعربت الفنانة لبلبة عن سعادتها، وفخرها لاختيارها بعد سنوات طويلة من العطاء قدمت خلالها أكثر من 90 فيلمًا.

كما بكت الفنانة متأثرة خلال مشاهدتها فيلمًا أعده المهرجان، وجمع خلاله مقاطع من أفلامها، معربة عن سعادتها لاختيارها بالتكريم.



وأكدت لبلبة، أن أسوان مدينة ساحرة ولها معها ذكريات متعددة، مشيرة إلى أنها طالما حرصت على تقديم رسائل في أفلامها.

وتابعت: «أنا طول الوقت كنت بحب أفلامي، وأحب أقدم رسائل في أفلامي، وأتمنى أفضل أقدم رسائل في أفلامي اللي جاية ولحد ما أموت كمان».

حضر حفل افتتاح المهرجان وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، كما حرص عدد من النجوم على حضور حفل افتتاح المهرجان، ومنهم النجمة لبلبة، التي تكرمها هذه الدورة من المهرجان، وكندة علوش، ميدو عادل، رانيا فريد شوقي، داليا البحيري، أحمد وفيق، سلوى محمد علي، المخرج خالد يوسف، داليا مصطفى، والإعلامية بوسي شلبي، ميرفت أبو عوف وغيرهم.

وكانت إدارة مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة قررت تكريم الفنانة الكبيرة لبلبة، في افتتاح الدورة التاسعة التي تعقد في الفترة من 2 إلى 7 مايو، حيث يمنحها المهرجان جائزة إيزيس للإنجاز تقديرًا لمشوارها السينمائي الطويل.

وأكدت إدارة المهرجان أن مشوار الفنانة لبلبة السينمائي بالغ الثراء والخصوصية، حيث بدأت مشوارها على الشاشة الفضية وهي طفلة لم تتجاوز الخامسة من عمرها، لتواصل عطاءها عبر سنوات طويلة من الإبداع والتميز في تقديم العديد من الشخصيات المتنوعة، عبر مسيرة تضم 94 فيلمًا، تعاونت خلالها مع كبار المخرجين مثل أنور وجدي ونيازي مصطفى ويوسف شاهين وعاطف الطيب ومحمد عبدالعزيز وسمير سيف وأسامة فوزي، وتقاسمت البطولة مع نجوم كبار مثل عمر الشريف وعادل إمام ونور الشريف وأحمد زكي ومحمود حميدة، ووصلت إلى قمة التوهج في أفلام مهمة مثل "ليلة ساخنة" و"ضد الحكومة" و"الآخر" و"وإسكندرية نيويورك" و"جنة الشياطين" و"معالي الوزير" و"حسن مرقص".

كما حققت نجاحًا جماهيريًّا كبيرًا في العديد من الأفلام الكوميدية مثل "عصابة حمادة وتوتو" و"خلي بالك من جيرانك" و"إحترس من الخط".

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