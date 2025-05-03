وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عمر ناهز الـ 53 عاما

وفاة المنتج وليد مصطفى، توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة المنتج وليد مصطفى

وبدأت رحلة وليد مصطفى المرضية منذ عام 2018، حيث نقل إلى الصين من أجل تلقي العلاج، ثم عاد إلى مصر وتواجد مع أفراد عائلته، وكشفت الفنانة كارول سماحة أنها كانت بجوار زوجها طوال الفترة الأخيرة، وهو ما أثر على حضورها الفني، وقلل من ظهورها المستمر، حيث وضعت اهتمامها الأكبر في رعاية زوجها وابنتها الوحيدة خلال فترة مرضه.

ولد الدكتور وليد مصطفى في يناير عام 1972، ودرس الصيدلة قبل أن يتجه إلى الإعلام، حيث صنع لنفسه اسما بارزا في مجال الإدارة والإنتاج الإعلامي، كما شغل مناصب قيادية في عدد من المؤسسات الإعلامية المهمة.

تزوج من الفنانة كارول سماحة في عام 2013، بعد قصة حب جمعتهما، وأثمر زواجهما عن ابنتهما "تالا". وكان للظروف الصحية التي مر بها خلال السنوات الماضية تأثير واضح على حياة كارول، التي اختارت الانسحاب مؤقتا من الأضواء لتكون إلى جانبه، كما صرحت في مقابلات تليفزيونية سابقة.

ويعد المنتج وليد مصطفى من أبرز الشخصيات في عالم الإنتاج الفني والإعلامي، حيث حقق نجاحا كبيرا في السنوات الماضية.

وكانت له العديد من المشاريع الإعلامية المتميزة، أبرزها إذاعة "إنرجي" التي تعد من الإذاعات الرائدة في مصر، والتي تنتج أيضا العديد من الأعمال الفنية.

ولعب وليد مصطفى دورا مهما في تأسيس عدة صحف وقنوات فضائية مصرية، حققت حضورا كبيرا في الساحة الإعلامية، كما ساهم في العديد من المشاريع الفنية المتنوعة، خاصة في مجال الموسيقى، مما ترك بصمة واضحة في القطاع الإعلامي والفني.

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