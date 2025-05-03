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رياضة

رسميا، الهلال السعودي يقيل مدربه جورجي جيسوس بعد وداع دوري أبطال آسيا

جورجي جيسوس، فيتو
جورجي جيسوس، فيتو

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا إقالة مدربه البرازيلي خورخي جيسوس، وذلك بعد خروج الزعيم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي.

وجاء رحيل جيسوس بسبب نتائج الهلال في الفترة الأخيرة  وعدم نجاحه في التواجد مكان الاتحاد بصدارة جدول ترتيب الدوري السعودي لهذا الموسم، حيث يحتل الموج الأزرق المركز الثاني برصيد 62 نقطة، فيما يتواجد اتحاد جدة في الصدارة بـ 68 نقطة.

ونشر حساب الهلال بيانًا رسميًا أكد من خلاله إقالة خورخي جيسوس من تدريب الهلال، موجهًا النادي الشكر له على الفترة التي قضاها على رأس القيادة الفنية لكبير آسيا.

وخلال البيان أكد الهلال أن محمد الشلهوب سيتولى الإدارة الفنية للفريق خلال المرحلة المقبلة بشكل مؤقت حتى التعاقد مع مدرب جديد.

وقاد جيسوس الفريق هذا الموسم في 46 مباراة بمختلف المسابقات، حقق الفوز في 32 مباراة وخسر 8 لقاءات، بينما تعادل في 6 مباريات، يحتل المركز الثاني بالدوري السعودي، وودع دوري أبطال آسيا من نصف النهائي.

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