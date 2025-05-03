الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة (فيديو)

توفي في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، المنتج وليد مصطفى، زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عن عمر يناهز 53 عاما، بعد صراع طويل مع المرض.

وفاة المنتج وليد مصطفى

في السنوات الأخيرة، بات ظهور الراحل وليد مصطفى قليلا، إلا أن زوجته كارول سماحة كانت تنشر بين الحين والآخر صورا تجمعها بزوجها وابنتهما تالا.

وكان آخر مقطع فيديو جمع كارول بزوجها في شهر يوليو 2023، إذ نشرته عبر حسابها على "إنستجرام".

الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى

وظهر وليد وهو إلى جانبها بينما أرفقت المقطع بأغنية "نسخة منى"، التي تعد إحدى أبرز الأغاني التي طرحتها النجمة اللبنانية في ذلك العام.

وعلقت كارول على الفيديو الذي جمعهما بعبارة: "بالدنيا مين بيحبك قدي. أنا نسخة مني"، وهو ما أعتُبر الظهور الأخير له، لاسيما أنها عادت بعد تلك الفترة وتحدثت عن فترة مرض زوجها، وأشارت إلى تدهور حالته الصحية.

وكانت كارول قد أكدت في لقاءات صحفية أن مرض زوجها وليد أثر بشكل واضح على مدى اهتمامه بالظهور.

وليد مصطفى بعد الإعلان عن مرضه، بات ظهوره خلال السنوات الماضية قليلا ونادرا، حتى مع أفراد عائلته، وكانت كارول سماحة تنشر بين الحين والآخر

ومن أبرز الصور التي لفتت الأنظار، للمنتج الراحل وتعتبر كذلك الأخيرة، تلك الصور التي جمعته بالفنانة إلهام شاهين خلال احتفالات رأس السنة ديسمبر 2024، وكذلك ابنته وزوجته كارول سماحة.

وعلقت الفنانة إلهام شاهين على الصورة قائلة: "أخي وصديقي الغالي جدًا د. وليد مصطفى وزوجته الجميلة حبيبتي الفنانة كارول سماحة.. كل سنة وأنتم إخوتي الغاليين، ودائمًا مع بعض. أتمنى لكم السعادة.. سنة حلوة عليكم حبايبي".

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