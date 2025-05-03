تحول جذري، مفاجأة في تقرير الطب الشرعي بشأن الطفلة "مريم" ضحية خفير شبين القناطر

أكد عمرو الحوى محامي الطفلة “مريم” ابنة شبين القناطر بمحافظة القليوبية التي تعدى عليها خفير جنسيًّا، أن تقرير الطب الشرعي أثبت أن الطفلة المعتدى عليها عذراء لكن بها سحجات وكدمات فقط لتتحول القضية من اغتصاب إلى هتك عرض وهو تحول في القضية.

محامي أسرة المجني عليها يكشف مفاجأة في تقرير الطب الشرعي لفتاة شبين القناطر

كما أكد عمرو الحوى نقيب شباب المحامين بالقليوبية ومحامي الطفلة في تصريح له أن السبت هو موعد عرض المتهم على النيابة العامة للنظر في أمر تجديده مشيرًا إلى أنه جرى عرض تلك التقرير على جهات التحقيق وإرفاقه بالقضية كما تمت مناقشة طبيب مستشفى الشاملة الذي أجرى التقرير المبدئي، منوهًا بأنه تطوع دفاعًا عن الطفلة والإتيان حقها.

وفي سياق متصل، أمرت نيابة مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بحبس خفير أمن إداري لإحدى الوحدات الإنشائية بالوحدة الصحية بقرية العطارة بدائرة المركز، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لتعديه على طفلة تدعى مريم وتبلغ من العمر 9 سنوات، كما أمرت جهات التحقيق بعرض المجني على الطب الشرعي.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا من شرطة شبين القناطر بورود بلاغ بقيام حارس أمن إداري لإحدى الوحدات الصحية لقرية مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، بالتعدي جنسيًّا على صغيرة تبلغ من العمر 9 سنوات بإحدى قرى مركز شرطة شبين القناطر بمحافظة القليوبية.

وأوضحت التحقيقات أن الحارس يتبع شركة مقاولات خاصة أتت به لحراسة الإنشاءات الخاصة بالوحدة الصحية،وتم ضبط المتهم وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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