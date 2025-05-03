الشرع بعد الهجوم الإسرائيلي: لا نريد الحرب لكن إن فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

تغريدة مثيرة للرئيس السوري أحمد الشرع، بعد دقائق من شن الطيران الإسرائيلي غارات في جميع أنحاء سوريا التي تعد الأعنف منذ بداية العام.

وقال "الشرع" عبر حسابه بمنصة “إكس” مرتديًا زيه العسكري: "لا نريد الحرب لكن إن فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر، لا شفع فيها ولا وتر".

🔴 الطيران الإسرائيلي يستهدف كتيبة الدفاع الجوي شمال مدينة أزرع بريف درعا الشرقي #قناة_العربية #سوريا pic.twitter.com/pFY7DZYYxU — العربية (@AlArabiya) May 2, 2025

وجاءت تغريدة “الشرع” بعد شن الطائرات الحربية الإسرائيلية أكثر من 20 غارة استهدفت مراكز عسكرية في جميع أنحاء سوريا ليل الجمعة السبت هي الاعنف منذ بداية العام.

وأعلن جيش الاحتلال أنه شن غارات جوية استهدفت بنى تحتية عسكرية في سوريا.

وقال في بيان إنه هاجم "موقعًا عسكريًّا ومضادات للطائرات وبنى تحتية لصواريخ أرض-جو في سوريا، بطائرات مقاتلة"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وأضاف الجيش الإسرائيلي في منشور له على من "إكس" إنه سيواصل عملياته للدفاع عمن وصفهم بالمدنيين الإسرائيليين.

وأفادت وكالة "سانا" بمقتل شخص وإصابة 4 آخرين في الغارات الإسرائيلية على دمشق وريفها.

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا موقعا عسكريا ومدافع مضادة للطائرات وبنية تحيتة لصواريخ في #سوريا #قناة_العربية pic.twitter.com/DS1Gm2mS2O — العربية (@AlArabiya) May 2, 2025

وأفادت مصادر أن طائرات إسرائيلية شنت غارات على الفوج 41 قرب مشفى حرستا شمال شرق العاصمة السورية دمشق كما شنت غارات على أطراف حي برزة شمال العاصمة دمشق.

كما استهدفت غارة مقرا في الفرقة الأولى التابعة للنظام السابق، وشنت طائرات حربية غارات على أطراف مدينة حماة وسط سوريا وغارات على مواقع عسكرية في منطقة جبل الشعرة في محافظة اللاذقية.

ونفذ الطيران الإسرائيلي أربع ضربات على مواقع في حرستا بريف دمشق. كما أفاد مراسل العربية بوقوع غارة إسرائيلية قرب جبل قاسيون في دمشق..

واستهدفت الغارات الإسرائيلية الكتيبة الصاروخية شمالي درعا. وأكدت مصادر العربية أيضًا استهداف الطيران الإسرائيلي للفوج ١٧٥ الواقع بالقرب من ازرع كما استهدفت الغارات الإسرائيلية كتيبة الدفاع الجوي شمال مدينة أزرع بريف درعا الشرقي.

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