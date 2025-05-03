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خارج الحدود

السجن 53 عاما لقاتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي في أمريكا سبب حرب غزة

قاتل الطفل الفلسطيني
قاتل الطفل الفلسطيني وديع الفيومي، فيتو

قضت محكمة في ولاية إلينوي في شمال شرق الولايات المتحدة أمس الجمعة بسجن قاتل طفل فلسطيني-أمريكي يبلغ 6 سنوات، لمدة 53 عامًا.

 

جريمة كراهية بدوافع عنصرية

وكانت محكمة مقاطعة ويل قد دانت في فبراير جوزيف تشوبا (73 عامًا) بتهم تتضمن القتل من الدرجة الأولى وجريمة كراهية بدوافع عنصرية. 

وارتكبت الجريمة بعد أسبوع من بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحماس في أكتوبر 2023.

وحكم عليه بالسجن لمدة 30 عامًا بتهمة قتل الطفل، و20 عامًا بتهمة محاولة قتل والدته، وثلاث سنوات بسبب دوافعه العنصرية.

وأدين بطعن مستأجريه حنان شاهين (32 عامًا) التي نجت، وابنها وديع الفيومي (6 سنوات) الذي توفي في المستشفى في 14 أكتوبر 2023، قرب مدينة شيكاغو.

وقد أنكر جوزيف تشوبا الذي ظل قيد الاحتجاز منذ ارتكابه جريمة القتل، التهم الثماني الموجهة إليه.

قالت الشرطة إن الضحيتين "استهدفهما المشتبه به لأنهما مسلمان وبسبب النزاع الدائر في الشرق الأوسط بين حماس والإسرائيليين"، موضحة أن الطفل تعرض للطعن 26 مرة.

خلال عملية التشريح، تم إخراج سكين عسكرية مسننة ذات شفرة بطول 15 سم من بطن الطفل.

في 15 أكتوبر 2023، استنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن "عملًا فظيعًا من الكراهية... ليس له مكان في أمريكا".

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