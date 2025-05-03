لا مكافآت على التتويج وهذا ما يحصل عليه بعد الإقالة، تفاصيل فسخ عقد جيسوس مع الهلال

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل فسخ عقد المدرب البرتغالي جورجي جيسوس، مع نادي الهلال السعودي.

أعلن نادي الهلال السعودي رسميًّا إقالة مدربه البرازيلي خورخي جيسوس، وذلك بعد خروج الزعيم من نصف نهائي دوري أبطال آسيا للنخبة على يد الأهلي.

وودع الهلال بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة بالخسارة أمام مواطنه الأهلي بنتيجة 1-3 في نصف النهائي.

ويحاول "الزعيم" الحفاظ على لقب الدوري السعودي للمحترفين، حيث يحتل وصافة الترتيب بفارق 6 نقاط خلف الاتحاد، قبل 5 جولات من نهاية الموسم.

تفاصيل فسخ عقد جيسوس مع الهلال

وقالت "الرياضية" في تقرير آخر إن المدرب البرتغالي لن يحصل على أي مكافأة مالية إذا توج الفريق بلقب دوري روشن السعودي.

لكن على جانب آخر، سيحصل جيسوس على 1.832 مليون يورو، مقابل الشهرين المتبقيين من عقده.

ويتقاضى جيسوس راتبًا شهريًا قدره 916.6 ألف يورو، علمًا بأن عقده بدأ الصيف الماضي وينتهي في 30 يونيو المقبل.

العقد المبرم بين الطرفين يمنع صرف أي مكافآت للمدرب البرتغالي عن بطولات لم يكن على رأس عمله عند التتويج بها، إذ بذلك، يسقط حقه في مكافأة الفوز بالدوري المنصوص عليها في عقده، وقيمتها مليون يورو.

وتجدر الإشارة إلى أن جيسوس فرط في مكافأة قدرها مليوني يورو، بسبب عجزه عن الفوز بدوري أبطال آسيا للنخبة، وأخرى قيمتها 500 ألف يورو، لخسارة لقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي وقت مبكر من الموسم الجاري، منح النادي السعودي مدرّبه مكافأة مالية بقيمة 100 ألف يورو نظير تحقيقه لقب كأس السوبر السعودي.

وعقدت إدارة الهلال اجتماعًا مع جيسوس ووكيل أعماله (الجمعة)، للوصول إلى تسوية بشأن المدة المتبقية من عقده والبالغة شهرين، وذلك بعد اتخاذ قرار عدم استمراره مدربًا للفريق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.