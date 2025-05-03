السبت 03 مايو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مالطا تحقق في اختراق طائرة إسرائيلية مجالها الجوي قبل الهجوم على "أسطول الحرية"

أسطول الحرية
أسطول الحرية

فتحت السلطات المالطية تحقيقا في واقعة اختراق طائرة إسرائيلية مجالها الجوي قبل الهجوم بمسيرة على سفينة "كونشينس" التابعة لأسطول الحرية، والتي كانت تحمل مساعدات إلى غزة.

تحليق 3 ساعات في الجو

وذكرت صحيفة "تايمز أوف مالطا" أن طائرة عسكرية إسرائيلية من طراز "C-130" أقلعت من قاعدة في إسرائيل، وحلقت لمدة ثلاث ساعات في الأجواء المحيطة بمالطا، قبل أن تعود إلى قاعدتها.

أنظمة تتبع الرحلات الجوية

ولفتت إلى أنه تم رصد مسار الطائرة عبر أنظمة تتبع الرحلات الجوية، حيث نفذت مناورات على ارتفاع منخفض نسبيا (حوالي 5000 قدم) فوق منطقة "هوردز بانك" شرق مالطا.

انتهاك لسيادة دولة عضو في الاتحاد الأوروبي

ووصفت مصادر عسكرية مالطية الحادث بأنه "خطير للغاية"، معتبرة أن تحليق طائرة عسكرية أجنبية فوق دولة عضو فيالاتحاد الأوروبي دون إذن يشكل انتهاكا لحياد مالطا وسيادتها.

وكانت الحكومة المالطية أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه أنه خلال الساعات الـ48 الماضية لم تدخل أي طائرة أو سفينة المجال الجوي أو المياه الإقليمية المالطية (التي تمتد حتى 12 ميلا بحريا من الساحل)، وبالتالي لم يتم انتهاك السيادة المالطية بشكل رسمي.

رغم ذلك، أعلنت الحكومة عن عقد اجتماع طارئ للجنة أمن الملاحة البحرية للتحقيق في الحادثة وجمع كافة المعلومات المتاحة.

مصدر حكومي أكد لصحيفة "تايمز أوف مالطا" أن الحكومة تأخذ الأمر بجدية وتواصل جمع المعلومات حول ملابسات ما حدث.

ووقعت الحادثة في الساعات الأولى من يوم الجمعة، حيث استهدفت مسيرات إسرائيلية مقدمة السفينة مرتين في المياه الدولية، ما أدى إلى اندلاع حريق وثقب في هيكلها، لكن تم التأكد من سلامة جميع أفراد الطاقم.

وكانت السفينة تحمل 12 من أفراد الطاقم وأربعة مدنيين من 21 دولة، ولم تسجل أي إصابات.

وقد تدخلت قاطرة وسفينة حربية مالطية لإخماد الحريق وتقديم المساعدة، بعد أن أصبحت السفينة معرضة لخطر الغرق.

أما تحالف "أسطول الحرية" فقد حمل إسرائيل المسؤولية عن "انتهاك القانون الدولي"، ودعا إلى محاسبة المسؤولين.

ولم يصدر حتى الآن تعليق رسمي من الجانب الإسرائيلي حول الحادثة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

طائرة اسرائيلية السلطات المالطية أسطول الحرية سفينة كونشينس مساعدات إلى غزة اختراق طائرة إسرائيلية أنظمة تتبع الرحلات الجوية الاتحاد الاوروبي سفينة حربية مالطية تحالف أسطول الحرية انتهاك القانون الدولي
ads

الأكثر قراءة

الشرع بعد الهجوم الإسرائيلي: لا نريد الحرب لكن إن فرضت علينا جعلناها كصلاة العصر لا شفع فيها ولا وتر

رسميا، النتائج النهائية للمرشحين على مقعد نقابة الصحفيين (فيديو وصور)

على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

من الإسكندرية للصعيد، خريطة سقوط الأمطار اليوم السبت

أسعار السمك والجمبري اليوم السبت 3 مايو 2025، جنون البلطي واستقرار المرجان والبوري

أخبار مصر: وفاة المنتج وليد مصطفى، نتائج انتخابات الصحفيين، مفاجأة تقلب موازين قضية الطفلة مريم، الشرع يعلن الحرب على إسرائيل

الظهور الأخير للمنتج وليد مصطفى زوج الفنانة كارول سماحة (فيديو)

وفاة المنتج وليد مصطفى زوج الفنانة اللبنانية كارول سماحة عن عمر ناهز الـ 53 عاما

خدمات

المزيد

تعرف علي سعر النحاس فى البورصات العالمية اليوم الجمعة

سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الجمعة 2/5/2025

سعر كيلو السكر اليوم الجمعة 2 مايو 2025

سعر الأرز في السوق اليوم الجمعة 2 مايو 2025

المزيد

انفوجراف

أسعار سيارات جيلي بالسوق المصرية خلال شهر أبريل 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان العصر اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم السبت 3 - 5 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية