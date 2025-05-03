اللقطات الأولى لحريق محطة بنزين في المنيا والعناية الإلهية تنقذ سكان قرية كاملة (فيديو وصور)

أنقذت العناية الإلهية سكان قرية بني صامت شمال محافظة المنيا من كارثة محققة، بعد أن اندلع حريق هائل داخل محطة بنزين بالقرية.

حريق محطة بنزين بقرية بني صامت في المنيا

حريق محطة وقود في المنيا، فيتو

توجهت قوات الحماية المدنية في المنيا بسرعة إلى موقع الحريق، حيث تفاجأ الأهالي بشدة النيران التي اتسعت بشكل سريع، ولكن بفضل جهود رجال الإطفاء، تم السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى المنازل المجاورة، مما حال دون وقوع إصابات أو وفيات.

العناية الإلهية تنقذ قرية كاملة في المنيا من الموت المحقق

حريق محطة وقود في المنيا، فيتو

تعاون الأهالي مع فرق الحماية المدنية، حيث قاموا بتطويق المنطقة وإبعاد أي مواد قابلة للاشتعال، وأكد عدد من السكان أنهم شعروا بالخوف الشديد، لكن استجابة فرق الإطفاء السريعة كانت حاسمة في إنقاذ القرية مع جهود شباب القرية.

حريق محطة وقود بقرية بني صامت في المنيا، فيتو

تم تحرير محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة للبدء في التحقيقات لتحديد أسباب الحريق.

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