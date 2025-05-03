انخفاض كبير في أسعار البيض اليوم بالأسواق

أسعار البيض اليوم في الأسواق، سجلت أسعار البيض اليوم السبت 3 مايو 2025؛ انخفاضًا ملحوظًا في سعر الكرتونة بالأسواق.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

«فيتو» تستعرض سعر البيض اليوم، السبت 3 مايو 2025 ويشمل سعر كرتونة البيض البلدي، وسعر كرتونة البيض الأحمر، وسعر كرتونة البيض الأبيض، فضلًا عن سعر البيضة الواحدة بلدي وأبيض وأحمر، وذلك وفقًا لما رصدته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، فجاءت كالآتي:

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

انخفاض أسعار البيض البلدي بالأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض البلدي نحو 140.3 جنيه، بانخفاض 11 جنيهًا عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض البلدي ما بين 110 جنيهات و188 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض البلدي يسجل 7 جنيهات للبيضة في الأسواق

وعن أسعار البيض بلدي بلغ متوسط سعر البيضة نحو 5.4 جنيه، ليتراوح سعر البيض البلدي من 4 جنيهات إلى 7 جنيهات للبيضة.

أسعار البيض الأحمر اليوم

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأحمر نحو 137 جنيهًا، بانخفاض 13.5 جنيه عن سعرها السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأحمر ما بين 115 جنيهًا و180 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأحمر يسجل 6 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيضة نحو 4.9 جنيه، وتراوحت أسعار البيض الأحمر من 4.5 جنيه إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار البيض الأبيض في الأسواق

وبلغ متوسط سعر كرتونة البيض الأبيض نحو 130.5 جنيه، بانخفاض 17 جنيهًا عن سعره السابق، ليتراوح سعر كرتونة البيض الأبيض ما بين 115 جنيهًا و178 جنيهًا.

سعر كرتونة البيض اليوم في الأسواق، فيتو

البيض الأبيض يسجل 6 جنيهات للبيضة في الأسواق

وبلغ متوسط سعر البيض الأبيض نحو 4.7 جنيه للبيضة الواحدة، بانخفاض 50 قرشًا عن سعره السابق، فيما تراوحت أسعار البيض أبيض من 4.25 جنيه إلى 6 جنيهات للبيضة الواحدة في الأسواق، وفقًا لرصد البوابة الحكومية.

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