على طريقة فيلم أنا الدكتور، قصة الطبيب المزيف الذي خدع قرية كاملة 10 سنوات بالفيوم (صور)

على طريقة فيلم “أنا الدكتور” لفريد شوقي وعادل إمام ونيللي، تمكن طبيب مزيف من خداع أهالي قرية بالفيوم، وظل 10 سنوات يمارس مهنة الطب رغم حصوله على دبلوم زراعة.

وقررت نيابة مركز أبشواي الجزئية بمحافظة الفيوم حبس طبيب مزيف 4 أيام احتياطيًّا على ذمة التحقيق، وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول الواقعة.

وتمكنت حملة من إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة والسكان بمحافظة الفيوم، من ضبط شاب حاصل على دبلوم زراعة وينتحل صفة طبيب باطنة، ويزاول المهنة منذ 10 سنوات، بقرية العجميين التابعة لمركز أبشواي، وتم التحفظ عليه.

وأغلقت العيادة التي يمارس بها العمل، بعد تحريز الأدوات والأدوية المضبوطة، وتم تسليمه مع الأحراز إلى مركز شرطة أبشواي.

وصف عيادة الطبيب المزيف وتحريز المضبوطات

وقال الدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة بالفيوم، إن الحملة رصدت بالمركز غرفتين بها سريران للكشف، وإحدى الغرف الأخرى مدون عليها غرفة للكشف، وتم ضبط أجهزة طبية “جهاز حقن اختراقي للجلد ـ وجهاز ضغط ـ وسماعة طبيب ـ وجهازي مساج كهربائي”.

كما تم رصد كميات كبيرة من النفايات الطبية الخطرة داخل أكياس سوداء بالغرفة المجهزة للكشف على المرضى، وتم تسليم المتهم لمركز شرطة أبشواي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فأصدرت قرارها السابق.

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