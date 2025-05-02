ارتفاع الرومي والفلمنك والجودا، أسعار الجبن اليوم في الأسواق

أسعار الجبن اليوم في الأسواق، سجلت أسعار الجبن تباينًا ملحوظًا في الأسواق، إذ انخفض سعر الجبن الأبيض بأنواعها، مقابل ارتفاع أسعار الجبنة الرومي والجودا والفلمنك والشيدر، في المحال التجارية.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

أبرز التحركات في أسعار الجبن بأنواعها بالأسواق

واستعرضت «فيتو» أسعار الجبن بأنواعها في الأسواق، وأبرز التحركات السعرية لها؛ وتشمل سعر الجبن الأبيض، سعر الجبنة جودا، سعر الجبن الرومي، سعر الجبن الفلمنك، سعر الجبنة الشيدر؛ وفقًا لأخر رصد للبوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية؛ في السطور الآتية:

أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبن الأبيض في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبن الأبيض «أصناف متعددة» وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الأبيض نحو 136.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الأبيض من 75 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة جودا في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبنة جودا بنحو 12 جنيها عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة جودا نحو 466.1 جنيه للكيلو.

وتراوح سعر كيلو الجبن جودا بين 280 إلى 600 جنيه في الأسواق.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الفلمنك في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة فلمنك بنحو جنيهين عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الفلمنك نحو 492.2 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو جبنة فلمنك من 350 جنيها إلى 655 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبن الرومي في الأسواق

فيما ارتفعت أسعار الجبن الرومي بنحو جنيه عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبن الرومي نحو 273.7 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبن الرومي من 220 جنيهًا إلى 320 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء ثلاجة وفقًا للبوابة الحكومية انخفاضًا يقدر بـ 3 جنيهات عن سعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء ثلاجة نحو 138.6 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء ثلاجة من 80 جنيها إلى 180 جنيهًا.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

انخفاض أسعار الجبنة البيضاء إسطنبولي في الأسواق

وانخفضت أسعار الجبنة البيضاء اسطنبولي انخفاضًا يقدر بجنيهين مقارنة بسعرها السابق؛ وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة بيضاء إسطنبولي نحو 160 جنيهًا للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة بيضاء إسطنبولي من 64 جنيهًا إلى 200 جنيه.

أسعار الجبن اليوم، فيتو

ارتفاع أسعار الجبنة الشيدر في الأسواق

وارتفعت أسعار الجبنة الشيدر بنحو جنيهين عن سعرها السابق في الكيلو وفقًا للبوابة الحكومية، ليبلغ متوسط سعر الجبنة الشيدر نحو 297.3 جنيه للكيلو، لتتراوح أسعار كيلو الجبنة الشيدر من 90 جنيها إلى 538 جنيهًا.

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