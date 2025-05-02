أخبار الرياضة اليوم: الأهلي ينهي صفقة بن رمضان، ممدوح عباس: إقامة نهائي كأس مصر بإستاد القاهرة، إستراتيجية جديدة للزمالك استعدادا لـ صفقات الميركاتو الصيفي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

تحدث ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، عن مباراة نهائي كأس مصر التي تجمع الأبيض وبيراميدز.

وكتب ممدوح عباس عبر "X": " الاتحاد المصري لكرة القدم لم يتلقَّ أي دعاوى لاستضافة نهائي كأس مصر سواء في الإمارات، أو في السعودية. وبناء عليه ستقام المباراة يوم 5 يونيو في استاد القاهرة وهذا للعلم".

أعلن نادي بترو أتليتكو الأنجولي عن تعيين أمادو فلافيو نجم النادي الأهلي السابق والمنتخب الأنجولي مديرا فنيا للفريق.

ويحتل فريق بترو أتليتكو حاليا المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الأنجولي.

حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد في معسكر منتخب مصر تحت 20 سنة لدعم وتحفيز اللاعبين فى إطار الاستعداد للقاء زامبيا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وهي البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الأحمر أرسل أسامة هلال رئيس لجنة الإسكاوتينج بالنادي إلى المجر كمندوب عن القلعة الحمراء لإنهاء صفقة التونسي محمد علي بن رمضان.

وأضاف المصدر أن أسامة هلال اجتمع مع وكيل بن رمضان خلال تواجده في المجر لإنهاء الصفقة لصالح الأهلي.

يتغنى الحساب الرسمي للدوري الإنجليزي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالنجم المصري عمر مرموش لاعب فريق مانشستر سيتي.

وقام حساب الدوري الإنجليزي بنشر مقطع فيديو لـ أهداف عمر مرموش مع السيتي وعلق عليه: "مرموش قناص أمام الشباك".

أعلن توماس هاجنال، المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي المجري، خلال برنامج "فرادي زونا ورم أب"، توقيع محمد علي بن رمضان للنادي الأهلي.



ونقل موقع M4 sport المجري تصريحات المدير الرياضي فريق فرينكفاروزي، حيث أكد توقيع اللاعب للنادي الأهلي، مشيرا إلى أن الصفقة تتوقف على الكشف الطبي وفي حالة اجتيازه سيكون اللاعب رسميا ضمن صفوف الأهلي بدءًا من الموسم المقبل.

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي فرينكفاروزي المجرى للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة



وأكد مصدر داخل الأهلي أن الأهلي أنهى الاتفاق بالحصول على خدمات بن رمضان لمدة أربع مواسم مقابل 2 مليون يورو.

حرص لاعبو فريق نيس الفرنسي علي دعم زميلهم الدولي المصري محمد عبد المنعم، وذلك بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الفريق الماضية أمام باريس سان جيرمان.

وارتدى لاعبو نيس الفرنسي، قمصانًا تحمل عبارة دعم لزميلهم عبد المنعم، قبل مباراة الفريق أمام ريمس في الدوري الفرنسي.

تحدث مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك، عن تخطيط مجلس إدارة الأبيض للميركاتو الصيفي استعدادا لموسم 2025-2026.

أعلن النادي الإسماعيلي في بيان رسمي احتجاجه للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بسبب الأخطاء التي شهدتها مباراة الفريق أمام سموحة، وذلك لمخالفة بروتوكول تقنية الفيديو الـ VAR.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.