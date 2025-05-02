تفاصيل تعاقد الأهلي مع التونسي محمد علي بن رمضان

أنهى النادي الأهلي اتفاقه مع نادي فرينكفاروزي المجرى للتعاقد مع الدولي التونسي محمد علي بن رمضان لتدعيم صفوف المارد الأحمر خلال الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر داخل الأهلي أن الأهلي أنهى الاتفاق بالحصول على خدمات بن رمضان لمدة أربع مواسم مقابل 2 مليون يورو.

تصريحات المدير الرياضي لنادي فرينكفاروزي

قال المدير الرياضي تاماس هاجنال في تصريحات لبودكاست "فرادي زونا ورم أب" والتي نقلها موقع M4 sport": إن محمد علي بن رمضان لن يكون لاعبًا في فرينكفاروزي على بدءًا من الموسم المقبل".

وواصل: “ اتفق بطل الدوري المجري على كل شيء مع الأهلي، حيث تم توقيع العقود بين الفريقين وعقد اللاعب، وإذا اجتاز رمضان الفحص الطبي في هذا الوقت، فسيرحل عن الفريق ويصبح رسميا لاعبا في صفوف الأهلي”.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري.

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