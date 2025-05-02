السبت 03 مايو 2025
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رياضة

الإسماعيلي يحتج علي حكام مباراة سموحة بسبب الأخطاء الكارثية

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن النادي الإسماعيلي في بيان رسمي احتجاجه للاتحاد المصري لكرة القدم ورابطة الأندية المحترفة، بسبب الأخطاء التي شهدتها مباراة الفريق أمام سموحة، وذلك لمخالفة بروتوكول تقنية الفيديو الـ VAR. 

وقال الإسماعيلي إن احتجاجه جاء بسبب تكرار تعرض الفريق للظلم التحكيمي على  حد تعبيره، خلال مبارياته في مختلف المسابقات المحلية هذا الموسم.

الإسماعيلي يتعادل مع سموحة 

انتهت مباراة فريق الإسماعيلي مع نظيره سموحة، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما اليوم على ستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الرابعة من مرحلة الهبوط في بطولة الدوري الممتاز.

وسجل هدف سموحة صامويل أمادي في الدقيقة 27، وتعادل نادر فرج لصالح الإسماعيلي في الدقيقة 66.

تشكيل الإسماعيلي أمام سموحة 

وجاء التشكيل على النحو التالي:

في حراسة المرمى: أحمد عادل عبد المنعم
خط الدفاع: عبد الكريم مصطفى، عماد حمدي، محمد عمار، إبراهيم النجعاوي

خط الوسط: هشام محمد، عبد الرحمن الدح، حاتم سكر

خط الهجوم: مروان حمدي، نادر فرج، علي الملواني.

تشكيل سموحة أمام الإسماعيلي

وجاء تشكيل سموحة كالتالي:

الهاني سليمان في حراسة المرمى.

في الدفاع: شريف رضا، محمد ربيعة، محمد مصطفى ميدو.

في الوسط: عمرو السيسي، بركات حجاج، عبد الرحمن عامر، عبد الكبير الوادي، محمود صابر.

في الهجوم: محمد سعيد مكرونة، صامويل أمادي.

موقف الفريقين في الدوري 

وبتلك النتيجة يتقدم الإسماعيلي للمركز السابع في المجموعة الثانية برصيد 19 نقطة، بينما يتقدم سموحة للمركز الرابع برصيد 22 نقطة.

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