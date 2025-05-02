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رياضة

تفاصيل جلسة أبو ريدة مع لاعبي منتخب مصر تحت 20 سنة قبل لقاء زامبيا

هاني أبوريدة،فيتو
هاني أبوريدة،فيتو

 حرص المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على التواجد في معسكر منتخب مصر تحت 20 سنة لدعم وتحفيز اللاعبين فى إطار الاستعداد للقاء زامبيا غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة الثالثة بالمجموعة الأولى، في كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها مصر، وهي البطولة المؤهلة لنهائيات كأس العالم تحت 20 سنة في تشيلي.

والتقى المهندس هاني أبو ريدة باللاعبين عقب أداء صلاة الجمعة، في حضور مصطفى أبو زهرة ووليد درويش عضوي مجلس الإدارة، والجهاز الفني بقيادة أسامة نبيه.

 

وطالب أبو ريدة اللاعبين بضرورة التمسك بالروح القتالية العالية والأداء الرجولي وشدد على الثقة في قدراتهم، للعودة إلى طريق الانتصارات بعد الفوز الافتتاحي أمام جنوب إفريقيا.

كما شدد أبو ريدة على ضرورة ألا يقف اللاعبون كثيرًا أمام خسارتهم في مواجهة سيراليون والاكتفاء بالتعلم من الدرس، وضرب لهم أمثلة بالعديد من البطولات تعثرت المنتخبات المصرية في بدايتها قبل العودة وتحقيق إنجازات تاريخية.

كما تحدث  أسامة نبيه المدير الفني ووجه الشكر للمهندس هاني أبو ريدة على دعمه ومساندته، وكذلك حرصه على التواجد في معسكر المنتخب، وتأكيده أن الجميع على قلب رجل واحد من أجل الدفاع بقوة عن حلم المنتخب المصري في البطولة.

ومن جانبه وجه أحمد خالد "كاباكا" كابتن منتخب مصر تحت 20 سنة، الشكر إلى المهندس هاني أبو ريدة، وأكد أنه وكل زملائه تعاهدوا أمام الله على بذل قصارى جهدهم لإسعاد الجماهير المصرية وتحقيق نتائج تليق باسم مصر في المباريات المقبلة.

ويحتل منتخب مصر تحت 20 سنة المركز الثاني في جدول ترتيب المجموعة الأولى بكأس الأمم الأفريقية، برصيد 3 نقاط، بعد الفوز على جنوب أفريقيا في الجولة الأولى، والخسارة أمام سيراليون في الجولة الثانية.

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