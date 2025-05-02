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رياضة

كواليس تواجد مندوب الأهلي في المجر لإنهاء صفقة بن رمضان

محمد علي بن رمضان
محمد علي بن رمضان

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن الأحمر أرسل أسامة هلال رئيس لجنة الاسكاوتينج بالنادي إلى المجر كمندوب عن القلعة الحمراء لإنهاء صفقة التونسي محمد علي بن رمضان. 

وأضاف المصدر أن أسامة هلال اجتمع مع وكيل بن رمضان خلال تواجده في المجر لإنهاء الصفقة لصالح الأهلي.

وأشار المصدر إلى أن هلال حرص على حضور مران فريق فرينكفاروزي المجري، ليجتمع مع مسؤولي الفريق لإنهاء كافة الأمور التعاقدية الخاصة بالصفقة. 

وقال المصدر: إن الأهلي أتم كافة الاتفاقيات مع اللاعب، والصفقة الآن في مراحلها الأخيرة حيث ينهي مسؤولو الأحمر في الوقت الحالي الاتفاقيات مع النادي المجري على الامتيازات. 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة حرس الحدود الأحد القادم.

موعد مباراة الأهلي وحرس الحدود 

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع حرس الحدود في تمام الساعة 8 مساء الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون سبورت الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

وفاز النادي الأهلي، على نظيره بتروجيت، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما أمس الأول على ملعب ستاد الكلية الحربية ضمن منافسات الجولة الثالثة من مجموعة المنافسة على بطولة الدوري المصري. 

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