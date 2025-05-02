استراتيجية جديدة للزمالك استعدادًا لـ صفقات الميركاتو الصيفي

تحدث مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، عن تخطيط مجلس إدارة الأبيض للميركاتو الصيفي استعدادا لموسم 2025-2026.

صفقات الزمالك في الموسم الجديد

وقال المصدر إن الزمالك سيعتمد على أسلوب جديد في صفقات الصيف المقبل، وهو الكيف وليس الكم على عكس ما حدث في السنوات الماضية.

وواصل المصدر حديثه: الزمالك سيتعاقد مع 4 أو 5 صفقات سوبر على الأكثر في الصيف المقبل، ولن تزيد عن ذلك.

وواصل أنه سيرحل عدد كبير من اللاعبين الذين لا يشاركون بصفة أساسية، لتقليص عدد اللاعبين في القائمة.

وعن أزمة وقف القيد بسبب مستحقات خالد لو طيب قال المصدر نعمل على إنهاء هذه الأزمة قبل الميركاتو الصيفي بكل تأكيد.

فيما يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمباراته القادمة في الدوري الممتاز، بعد التعادل مع المصري البورسعيدي أمس الخميس.

ويواجه الزمالك نظيره البنك الأهلي يوم الإثنين المقبل، في الجولة الرابعة ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك والبنك الأهلي

تقام مباراة الزمالك والبنك الأهلي على ملعب استاد القاهرة الدولي في تمام الساعة الثامنة مساء الإثنين المقبل بتوقيت القاهرة والسعودية

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلي

تنقل مباراة الزمالك والبنك الأهلي عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

وقرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو منح اللاعبين راحة اليوم الجمعة من التدريبات الجماعية عقب مواجهة المصري التي أقيمت أمس في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستأنف فريق الزمالك تدريباته مساء غد السبت على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة البنك الأهلي، المقرر لها يوم الاثنين المُقبل في الجولة الرابعة للمرحلة النهائية لمسابقة الدوري الممتاز.

نتيجة مباراة الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

وانتهت مباراة المصري البورسعيدي ضد الزمالك بنتيجة التعادل السلبي، في المباراة التي جرت مساء أمس الخميس، على إستاد الجيش ببرج العرب، في الجولة الثالثة للمرحلة النهائية لتحديد بطل الدوري الممتاز.

وتم إلغاء هدف سجله ناصر منسي لصالح نادي الزمالك في الدقيقة 63 بعد الرجوع لتقنية الفيديو ولمس الكرة ليده قبل أن تسكن الشباك.

ترتيب الزمالك والمصري في الدوري الممتاز

بهذه النتيجة، يتواجد فريق الزمالك في المركز الثالث برصيد 39 نقطة حصدها من 11 انتصارًا وست تعادلات فيما نال 3 هزائم.

أما المصري فيحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة حصدها من تسع انتصارات وثمانية تعادلات فيما نال 3 خسائر أيضًا في الموسم الحالي من الدوري الممتاز.

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