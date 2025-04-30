أخبار الحوادث اليوم، مقتل هارب من الإعدام خلال تبادل لإطلاق النار، 3 وفيات و20 مصابا في انفجار خط غاز رئيسي فى أكتوبر، المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس بتهمة هتك عرض قاصرات

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، أهابت وزارة الداخلية بجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات رجال المرور، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وتفاديًا للحوادث المرورية الناتجة عن تقلبات الأحوال الجوية.

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من حكم بالإعدام مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيًا؛ لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 260 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل نظافة ملقاة بجوار أكوام قمامة بـ منطقة المعادي.

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء إحدى الفتيات بقيام شخص بتهديدها والزعم بنفوذ والده.

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، إثر انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات وإصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، غلقا كليا لمسطح كوبرى التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوما ،تزامنًا مع أعمال إحلال وتجديد خطى مياه الشرب

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على قائد سيارة وبصحبته آخر لقيامهما بالتعدى على حارس إحدى الفيلات بالضرب بالقاهرة وإطلاقهما أعيرة نارية بالهواء.



ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمطعم شهير لقيامة تشويه وجه زوجته بمادة حارقة أثناء سيرها في الشارع متجهة إلى عملها، ما تسبب لها في إصابات بالغة وتشوهات خطيرة وفقدان جزء من بصرها بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، على زاك مدرب الكيك بوكس، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات خلال تدريبهن في القاهرة.

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بنجلها والتعدي عليه وتصويره بهاتفه المحمول بمنطقة الجمالية.





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