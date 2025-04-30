أخبار الحوادث اليوم، مقتل هارب من الإعدام خلال تبادل لإطلاق النار، 3 وفيات و20 مصابا في انفجار خط غاز رئيسي فى أكتوبر، المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس بتهمة هتك عرض قاصرات
أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.
وزارة الداخلية تحذر قائدي السيارات تزامنًا مع موجة الطقس السيئ (فيديو)
تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، أهابت وزارة الداخلية بجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات رجال المرور، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وتفاديًا للحوادث المرورية الناتجة عن تقلبات الأحوال الجوية.
مقتل هارب من حكم بالإعدام خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط
لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من حكم بالإعدام مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.
القبض على 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيًا؛ لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 260 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.
تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل نظافة ملقاة في الشارع بالمعادي
تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل نظافة ملقاة بجوار أكوام قمامة بـ منطقة المعادي.
هددني بنفوذ والده، الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة المحلة
كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء إحدى الفتيات بقيام شخص بتهديدها والزعم بنفوذ والده.
إخماد حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر والخسائر الأولية إصابة 8 أشخاص وتفحم 9 سيارات
نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، إثر انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات وإصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.
غلق كلي لـ كوبرى التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوما
قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، غلقا كليا لمسطح كوبرى التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوما ،تزامنًا مع أعمال إحلال وتجديد خطى مياه الشرب
القبض على قائد سيارة وصديقه بتهمة إطلاق أعيرة نارية وتهديد حارس فيلا بالتجمع
ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على قائد سيارة وبصحبته آخر لقيامهما بالتعدى على حارس إحدى الفيلات بالضرب بالقاهرة وإطلاقهما أعيرة نارية بالهواء.
النفقة السبب، القبض على عامل شوه وجه زوجته بمادة حارقة في حلوان
ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمطعم شهير لقيامة تشويه وجه زوجته بمادة حارقة أثناء سيرها في الشارع متجهة إلى عملها، ما تسبب لها في إصابات بالغة وتشوهات خطيرة وفقدان جزء من بصرها بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.
المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس بتهمة التحرش وهتك عرض قاصرات
قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، على زاك مدرب الكيك بوكس، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات خلال تدريبهن في القاهرة.
الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل بالقاهرة
كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بنجلها والتعدي عليه وتصويره بهاتفه المحمول بمنطقة الجمالية.
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