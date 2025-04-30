الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، مقتل هارب من الإعدام خلال تبادل لإطلاق النار، 3 وفيات و20 مصابا في انفجار خط غاز رئيسي فى أكتوبر، المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس بتهمة هتك عرض قاصرات

أخبار الحوادث اليوم
أخبار الحوادث اليوم

 

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدى الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

وزارة الداخلية تحذر قائدي السيارات تزامنًا مع موجة الطقس السيئ (فيديو)

تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، أهابت وزارة الداخلية بجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات رجال المرور، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وتفاديًا للحوادث المرورية الناتجة عن تقلبات الأحوال الجوية.

مقتل هارب من حكم بالإعدام خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من حكم بالإعدام مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

القبض على 6 متهمين بتهمة غسل 260 مليون جنيه من تجارة المخدرات

تمكّن قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية، من ضبط 6 أشخاص من بينهم 4 مسجلين جنائيًا؛ لقيامهم بغسل أموال بلغت قيمتها نحو 260 مليون جنيه، متحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الإتجار وترويج المواد المخدرة.

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل نظافة ملقاة في الشارع بالمعادي

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل نظافة ملقاة بجوار أكوام قمامة بـ منطقة المعادي.

هددني بنفوذ والده، الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة المحلة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء إحدى الفتيات بقيام شخص بتهديدها والزعم بنفوذ والده.

إخماد حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر والخسائر الأولية إصابة 8 أشخاص وتفحم 9 سيارات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، إثر  انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات وإصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

غلق كلي لـ كوبرى التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوما

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، غلقا كليا لمسطح كوبرى التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوما ،تزامنًا مع أعمال إحلال وتجديد خطى مياه الشرب

القبض على قائد سيارة وصديقه بتهمة إطلاق أعيرة نارية وتهديد حارس فيلا بالتجمع

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على قائد سيارة وبصحبته آخر لقيامهما بالتعدى على حارس إحدى الفيلات بالضرب بالقاهرة وإطلاقهما أعيرة نارية بالهواء.
 

النفقة السبب، القبض على عامل شوه وجه زوجته بمادة حارقة في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمطعم شهير لقيامة تشويه وجه زوجته بمادة حارقة أثناء سيرها في الشارع متجهة إلى عملها، ما تسبب لها في إصابات بالغة وتشوهات خطيرة وفقدان جزء من بصرها بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس بتهمة التحرش وهتك عرض قاصرات

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، على زاك مدرب الكيك بوكس، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات خلال تدريبهن في القاهرة.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل بالقاهرة

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بنجلها والتعدي عليه وتصويره بهاتفه المحمول بمنطقة الجمالية.

 


 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اخبار الحوادث اليوم هتك عرض قاصرات المواد المخدرة قوات الحماية المدنية قطاع مكافحة المخدرات وزارة الداخلية لغز العثور على جثة

مواد متعلقة

هددني بنفوذ والده، الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة المحلة

الأمن يكشف ملابسات سرقة صاحب محل بالسيدة زينب

تفحم جثث 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، ارتفاع ضحايا انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر(صور)

إخماد حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر والخسائر الأولية إصابة 8 أشخاص وتفحم 9 سيارات

حريق يقود إلى الكشف عن معمل سري لتصنيع "الآيس" داخل فيلا بـ6 أكتوبر، القبض على عناصر تشكيل دولي لتصنيع وتهريب السموم، العصابة كانت تُعد لشحنة جديدة لتهريبها إلى خارج البلاد

إصابة 8 أشخاص في انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

القبض على قائد سيارة وصديقه بتهمة إطلاق أعيرة نارية وتهديد حارس فيلا بالتجمع

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)
ads

الأكثر قراءة

بث مباشر، مشاهدة مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025 

أول رد من الأرصاد بشأن رياح الخماسين بعد سخرية المواطنين (فيديو)

أول رد من أمير مرتضى بعد حذف حلقته مع إبراهيم فايق

شاهد مجانًا، بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا 2025

الذهب أم الشهادات البنكية؟ خبير اقتصادي يوجه نصيحة للمواطنين

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

إقالة المديرة، قرار عاجل من التعليم بعد الحكم على المتهم بواقعة مدرسة البحيرة

تفحم 9 سيارات في انفجار خط غاز بمدينة 6 أكتوبر وجهود مكثفة لإخماد الحريق (صور)

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

قرارات عاجلة من التعليم بعد المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

هل يجب الترتيب بين السعي والطواف في الحج؟ رد حاسم من الإفتاء

المجددون.. شمس الدين الرملي، محيي السنة وعمدة الفقهاء

دار الإفتاء توضح حكم تعلم السحر ووجوده وموقف الشريعة منه

المزيد
الجريدة الرسمية