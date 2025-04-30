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حوادث

تفحم جثث 3 أشخاص وإصابة 20 آخرين، ارتفاع ضحايا انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر(صور)

ارتفاع عدد ضحايا
ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

ارتفع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر ، اليوم الأربعاء، الى 3 وفيات تفحمت جثثهم  وإصابة 20 آخرين  جراء الحريق الذي اندلع بعد الإنفجار، ولمدة 3 ساعات كافحت قوات الإطفاء ألسنة اللهب حتى نجحت في إخماد الحريق.

ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر.. تفحم 3 جثث و20 مصابًا

ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر.. تفحم 3 جثث و20 مصابًا
ارتفاع عدد ضحايا إنفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر.. تفحم 3 جثث و20 مصابًا

وشارك نحو 10 سيارات تابعة لمرفق الإسعاف فى نقل المصابين والمتوفين  فيما شارك 7 سيارات إطفاء فى عملية السيطرة فضلا عن مسؤولي شركة الغاز مع تمركز خدمات مرورية لمنع الاقتراب من موقع الحريق وتنظيم حركة السيارات وإجراء تحويلات مرورية  جراء الحادث.

وانتقل فريق من رجال المباحث لاجراء التحريات وسماع أقوال الشهود وبيان ملابسات وظروف الواقعة.

ونجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، نتيجة انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر.

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تصاعد كثيف لألسنة اللهب في إحدى مناطق الحفر التابعة لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

إخماد حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر والخسائر الأولية إصابة 8 أشخاص وتفحم 9 سيارات

إصابة 8 أشخاص في انفجار خط الغاز بمدينة 6 أكتوبر

السبب: كسر في خط الغاز أثناء الحفر
كشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق اندلع إثر كسر مفاجئ في خط الغاز أثناء تنفيذ أعمال حفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب.
وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بجوار الموقع، واصابة 20 شخصا، بينهم عمال ومواطنون تصادف مرورهم وقت الانفجار إضافة الى 3 وفيات.

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