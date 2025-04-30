الأربعاء 30 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ( فيديو)

انفجار خط غاز
انفجار خط غاز

شهد طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر انفجارًا في أحد خطوط الغاز الرئيسية، مما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان في محيط الحادث.

انفجار خط غاز على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر 


وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، وتم إخطار شركة الغاز.

بمضبوطات 160 طنا، القبض على مدير مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الصف

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل بالقاهرة

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

انفجار خط غاز طريق الواحات مدينة 6 أكتوبر قوات الحماية المدنية انفجار

مواد متعلقة

بمضبوطات 160 طنا، القبض على مدير مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الصف

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل بالقاهرة

وزارة الداخلية تحذر قائدي السيارات تزامنًا مع موجة الطقس السيئ (فيديو)

ضبط مسجل خطر لتزوير المحررات الرسمية وترويجها مقابل مبالغ مالية في الغربية

سقوط عصابة تصنيع الأسلحة النارية داخل ورشة سرية بالبحيرة

مقتل هارب من حكم بالإعدام خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

الداخلية تواصل حملاتها لمراقبة أسعار الخبز، ضبط 12 طن دقيق خلال 24 ساعة

سقوط عناصر إجرامية بحوزتهم مواد مخدرة بقيمة 10 ملايين جنيه
ads

الأكثر قراءة

العاصفة الترابية تعبر القاهرة الكبرى والمنخفض يتحرك إلى شرق البلاد

دفاع طفل البحيرة يدعي مدنيا بمبلغ 100 ألف وواحد جنيه

المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة: معملتش حاجة

التحفظ على المتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة

توفيق عكاشة يكشف سر قرارات ترامب الصادمة وعلاقتها بالشرق الأوسط

انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر

حكم من أول جلسة.. المؤبد للمتهم بالاعتداء على طفل البحيرة.. الجاني: «معملتش حاجة».. والضحية يواجهه في بدلة سبايدر مان

خدمات

المزيد

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم الأربعاء في السوق المحلية

أسعار سلندرات الألومنيوم تسجل 140 ألف جنيه اليوم

اشترى كيلو السكر اليوم بـ36 جنيها

تعرف على سعر كيلو السكر اليوم

المزيد

انفوجراف

بالتزامن مع المنخفض الخماسيني.. خريطة الأمطار الرعدية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موسم الحج 2025، دار الإفتاء توضح حكم تعيين نية الطواف في الحج

تفسير حلم توزيع اللحمة في المنام وعلاقته بالشفاء من الأمراض

"ونغرس فيأكل من بعدنا"، ننشر نص خطبة الجمعة القادمة

المزيد
الجريدة الرسمية