انفجار خط غاز رئيسي على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر ( فيديو)

شهد طريق الواحات في مدينة 6 أكتوبر انفجارًا في أحد خطوط الغاز الرئيسية، مما تسبب في تصاعد كثيف لألسنة اللهب وأعمدة الدخان في محيط الحادث.

انفجار خط غاز على طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر



وانتقلت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الانفجار، وتم إخطار شركة الغاز.

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