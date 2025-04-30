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حوادث

إخماد حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر والخسائر الأولية إصابة 8 أشخاص وتفحم 9 سيارات

حريق خط غاز بمدينة
حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر بعد تفحم 9 سيارات

نجحت قوات الحماية المدنية بالجيزة في إخماد حريق هائل اندلع مساء اليوم، إثر  انفجار بخط غاز رئيسي بمدينة 6 أكتوبر، ما أسفر عن تفحم 9 سيارات وإصابة 8 أشخاص بحالات اختناق وحروق متفرقة، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة.

 حريق خط غاز بمدينة 6 أكتوبر بعد تفحم 9 سيارات وإصابة 8 أشخاص

 

وتلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا يفيد بسماع دوي انفجار ضخم أعقبه تصاعد كثيف لألسنة اللهب في إحدى مناطق الحفر التابعة لأعمال تطوير مرافق الغاز الطبيعي. وعلى الفور، انتقلت قوات الإطفاء والإسعاف إلى موقع الحادث، وتم فرض كردون أمني واسع النطاق لحماية المواطنين والممتلكات.

السبب: كسر في خط الغاز أثناء الحفر
كشفت المعاينة والتحريات الأولية أن الحريق اندلع إثر كسر مفاجئ في خط الغاز أثناء تنفيذ أعمال حفر، ما أدى إلى تسرب الغاز واشتعاله نتيجة مصدر حراري قريب.
وأسفر الحادث عن تفحم 9 سيارات كانت متوقفة بجوار الموقع، وإصابة 8 أشخاص، بينهم عمال ومواطنون تصادف مرورهم وقت الانفجار.

النيابة تحقق وتشكل لجنة فنية

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أغلقت الجهات المختصة مصدر الغاز فورًا، وبدأت النيابة العامة تحقيقًا موسعًا، حيث أمرت بتشكيل لجنة فنية لمعاينة موقع الانفجار وتحديد أسبابه، واستدعاء مسؤولي الجهة المنفذة لأعمال الحفر للوقوف على مدى الالتزام بإجراءات السلامة.

وتم نقل المصابين إلى المستشفى تحت إشراف طبي، ووصفت حالاتهم بالمستقرة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية رفع آثار الحريق وإعادة تأمين المنطقة بالكامل.

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