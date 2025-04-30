غلق كلي لـ كوبرى التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوما

قررت الإدارة العامة للمرور القاهرة، غلقا كليا لمسطح كوبرى التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة لمدة 15 يوما ،تزامنًا مع أعمال إحلال وتجديد خطى مياه الشرب

تحويلات مرورية بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة



تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أية كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور؛ وذلك تزامنًا مع إستكمال أعمال إحلال وتجديد خطى مزدوج مياه شرب بمحور التسعين الجنوبى بالقاهرة الجديدة، ما يستلزم الغلق الكلى لمسطح كوبرى التسعين بالاتجاه القادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى، وتحويل الحركة المرورية للقادم من محور التسعين الجنوبى تجاه الطريق الدائرى يسلك مطلع كوبرى التسعين وإستخدام مطالع ومنازل كوبرى التسعين تجاه الطريق الدائرى اتجاه طريق السويس وذلك إعتبارًا من يوم الخميس الموافق 1/5/2025م (لمدة 15 يوم).

غلق كلي لمسطح كوبرى التسعين الجنوبى



ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.

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