الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس بتهمة التحرش وهتك عرض قاصرات

المشدد 10 سنوات لـ
المشدد 10 سنوات لـ مدرب الكيك بوكس

قضت محكمة جنايات القاهرة الجديدة، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 10 سنوات، على زاك مدرب الكيك بوكس، لاتهامه بالتحرش وهتك عرض قاصرات خلال تدريبهن في القاهرة.

حكم قضائي بالسجن ضد مدرب الكيك بوكس 

وكانت النيابة العامة  قد  أحالت المتهم إلى محكمة الجنايات بعد توجيه عدة اتهامات له، من بينها هتك العرض والتحرش الجنسي بالمجني عليهن، أثناء تدريبهن على رياضة الكيك بوكسينج.

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وخلال جلسات التحقيق، أنكر المتهم  الاتهامات المنسوبة إليه، مدعيًا أن التلامس الذي حدث مع المتدربات يدخل في إطار طبيعة اللعبة التي تعتمد على الاحتكاك البدني.

من جانبها، قدمت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بإحدى الضحايا، والذي أشار إلى أن المجني عليها حضرت بصحبة مندوب من النيابة العامة، وتم فحصها طبيًا. 

وأوضح التقرير أن حالتها الصحية العامة جيدة، وأنها بكامل وعيها وإدراكها، كما تبين بالفحص الموضعي أن منطقة الفخذين خالية من الإصابات، وأن غشاء البكارة سليم وخالٍ من أية تمزقات حديثة أو قديمة.

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