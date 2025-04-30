بمضبوطات 160 طنا، القبض على مدير مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة فى الصف

ألقى قطاع الأمن العام، القبض المدير المسئول عن مصنع "بدون ترخيص" لإنتاج وتعبئة الأسمدة الزراعية المغشوشة -ومجهولة المصدر بمنطقة الصف.



أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإنشاء مصنع "بدون ترخيص" كائن بدائرة مركز شرطة الصف بالجيزة لإنتاج الأسمدة الزراعية المغشوشة ومجهولة المصدر وطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

ضبط مصنع لإنتاج الأسمدة المغشوشة



وعقب تقنين الإجراءات مداهمة المصنع وضبط المدير المسئول"له معلومات جنائية"، وعُثر بداخل المصنع على 100 طن مواد خام مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع الأسمدة الزراعية المغشوشة – 60 طن منتج نهائى لأسمدة زراعية مغشوشة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر- خط إنتاج كامل– كميات كبيرة من الشكائر والعبوات الفارغة "معدة للتعبئة".

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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