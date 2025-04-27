الأمن يكشف تفاصيل اصطدام قائد سيارة بـ شاب في المعادي

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام قائد سيارة تابعة لأحد تطبيقات النقل الذكي بالاصطدام عمدًا بأحد الأشخاص بدائرة قسم شرطة المعادي بالقاهرة.

خلاف على قيمة الأجرة.. الأمن يكشف تفاصيل إصطدام قائد سيارة بـ شاب في المعادي

تفاصيل اصطدام قائد سيارة بـ شاب فى المعادي

وتبين وقوع مشادة كلامية بين المجني عليه وقائد السيارة بسبب خلاف حول طريقة سداد قيمة الأجرة، وأثناء محاولة المجني عليه تصوير اللوحات المعدنية للمركبة، قام قائد السيارة بالاصطدام به عمدًا وفر هاربًا، مما أسفر عن إصابة المجني عليه بكدمات وجروح متفرقة بالجسم.

وبتكثيف التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد السيارة وضبط قائدها، الذي تبين أنه مقيم بدائرة قسم شرطة السلام أول.

وبمواجهته، أقر بارتكابه الواقعة كما وردت، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة حيال السيارة وقائدها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.