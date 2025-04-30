الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل نظافة ملقاة في الشارع بالمعادي

إسعاف
إسعاف

تجرى الإدارة العامة لمباحث القاهرة تحريات مكثفة لحل لغز العثور على جثة عامل نظافة ملقاة بجوار أكوام قمامة بـ منطقة المعادي.

العثور على جثة عامل نظافة بالمعادي 


تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثة شاب ملقاة بجوار أكوام قمامة بدائرة قسم شرطة المعادي، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.


وبالفحص تبين العثور على جثة عامل نظافة ملقاة بجوار أكوام قمامة في ظروف غامضة وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.


واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وقام فريق آخر بالتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها وكشف ملابسات الواقعة.


ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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