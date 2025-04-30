النفقة السبب، القبض على عامل شوه وجه زوجته بمادة حارقة في حلوان

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على عامل بمطعم شهير لقيامة تشويه وجه زوجته بمادة حارقة أثناء سيرها في الشارع متجهة إلى عملها، ما تسبب لها في إصابات بالغة وتشوهات خطيرة وفقدان جزء من بصرها بمدينة حلوان جنوب محافظة القاهرة.

عامل يشوه وجه زوجته بحلوان



تلقي قسم شرطة حلوان بلاغًا من الأهالي يفيد بقيام عامل بسكب مادة حارقة على وجه زوجته أثناء سيرها في الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين العثور على سيدة تدعى "أسماء. س" 30 سنة، بها تشوه في الوجه وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الحادث وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوجها "هلال. ر. م" 30 سنة، يعمل بأحد المطاعم الشهيرة، بسكب مادة حارقة على وجه زوجته بسبب خلافات زوجية بينهما.

وأضافت التحريات، أن المتهم والمجنى عليها متزوجان منذ أكثر من 10 سنوات ولديهما طفلين في المرحلة الابتدائية، وأن بينهما خلافات زوجية بسبب مطالبات الزوجة بالنفقة ورفعها دعاوى قضائية ضده، مما دفعه بسكب مادة على وجهها انتقاما منها.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهم وبمواجهته اعترفا بارتكاب الواقعة بسبب خلافات زوجية بينهما.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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