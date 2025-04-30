الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل بالقاهرة

الداخلية تكشف ملابسات
الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل، فيتو

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تضرر سيدة من أحد الأشخاص لقيامه بالتحرش بنجلها والتعدي عليه وتصويره بهاتفه المحمول بمنطقة الجمالية.

الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل بالقاهرة
الداخلية تكشف ملابسات واقعة تحرش وتعدٍ على طفل بالقاهرة، فيتو

عاطل يستدرج طفلا ويصوره عاريا

تلقى قسم شرطة الجمالية بلاغًا بتاريخ 27 الجاري من أحد المواطنين، مقيم بدائرة القسم، يفيد بتضرره من أحد الأشخاص "عاطل" مقيم بذات المنطقة، لقيامه باستدراج ابنه (12 سنة – طالب) إلى محل سكنه، والاعتداء عليه لفظيًا، وتهديده، وتصويره عاريًا، وذلك بدعوى أن الطفل المجني عليه قام بالتعدي على ابن المتهم أثناء لهوهما سويًا داخل العقار محل سكنهما.

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وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، حيث عُثر بحوزته على هاتف محمول يحتوي على مقطع الفيديو المشار إليه. وبمواجهته، أقر بارتكاب الواقعة على النحو الذي ورد في البلاغ.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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