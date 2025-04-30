القبض على قائد سيارة وصديقه بتهمة إطلاق أعيرة نارية وتهديد حارس فيلا بالتجمع

ألقت أجهزة الأمن بالقاهرة ، القبض على قائد سيارة وبصحبته آخر لقيامهما بالتعدى على حارس إحدى الفيلات بالضرب بالقاهرة وإطلاقهما أعيرة نارية بالهواء.



القبض على قائد سيارة وصديقه لإطلاق أعيرة نارية وتهديد حارس فيلا بالتجمع الخامس

إطلاق أعيرة نارية وتهديد حارس فيلا بالتجمع الخامس

تلقى قسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة بلاغا من حارس إحدى الفيلات بتضرره من قيام قائد سيارة وبصحبته آخر بالتعدى عليه بالضرب وذلك حال معاتبته لهما على سيرهما بسرعة كبيرة وإحداث ضوضاء أمام مقر الفيلا حراسته وقيام أحدهما بإشهار سلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية بالهواء ولاذا بالفرار.



وبالفحص تمكن رجال الشرطة، من تحديد وضبط مرتكبي الواقعة شخصين "أحدهما يحمل جنسية إحدى الدول"وبحوزتهما 2 طبنجة "محدث صوت"وعدد من الطلقات.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة لمحاولة ترهيبه لذات الخلافات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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