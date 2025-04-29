رصاصة خصومة أنهت حياته بالصدفة.. قصة قتيل مشاجرة حلوان

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة مأساوية شهدتها مدينة حلوان، راح ضحيتها شخص تصادف مروره بمحيط مشاجرة بين جيران، ليلقى مصرعه بطلق ناري طائش.

وكشفت التحريات الأولية أن مشاجرة نشبت بين ثلاثة أشخاص من سكان المنطقة، بسبب خلافات على قطعة خشب، تطورت إلى تبادل للشتائم، ثم لاستخدام السلاح الناري.



وأضافت التحريات إنه خلال المشاجرة، أطلق أحد المتهمين النار صوب جاره، فأصابت إحدى الطلقات شخصًا كان يمر في الشارع، ليلقى مصرعه في الحال.

مقتل شخص بطلق ناري في حلوان

تلقى قسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة بلاغا من الأهالي يفيد بوقوع إطلاق نار وسقوط قتيل في الشارع بدائرة القسم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين العثور على جثة شخص مصاب بطلق ناري لا علاقة له بالمشاجرة، وأنه قُتل بطريق الخطأ خلال سيره في المكان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



واستمع فريق من رجال المباحث لأقوال شهود عيان للوقوف على ملابسات الواقعة وتحفظ فريق آخر على كاميرات المراقبة بمحيط الواقعة لتفريغها والوقوف على ملابسات الحادث.



وبإجراء التحريات تبين نشوب مشاجرة بين المتهم ونجله والطرف الثالث في بسبب خلافات بينهما وقام خلالها المتهم الأول بإطلاق أعيرة نارية إصابة المجنى عليه أثناء مرورة.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين واقتيادهم إلى ديوان القسم.



وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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