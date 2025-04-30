الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

وزارة الداخلية تحذر قائدي السيارات تزامنًا مع موجة الطقس السيئ (فيديو)

الداخلية تحذر قائدى
الداخلية تحذر قائدى السيارات بسبب العاصفة الترابية، فيتو

تزامنًا مع موجة الطقس السيئ التي تشهدها بعض المحافظات، أهابت وزارة الداخلية بجميع قائدي المركبات بضرورة الالتزام الكامل بتعليمات رجال المرور، وذلك حفاظًا على أرواح المواطنين وتفاديًا للحوادث المرورية الناتجة عن تقلبات الأحوال الجوية.

تحذير من وزارة الداخلية لقائدى السيارات تزامنًا مع موجة الطقس السيئ

وتقوم  الأجهزة الأمنية، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية، بمتابعة حالة الطرق عن كثب ، وتعمل على تقديم الدعم والإرشادات للمواطنين، خاصة في أماكن الشبورة المائية أو الأمطار الغزيرة التي قد تؤثر على الرؤية وسلامة القيادة.

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وشدد مصدر أمنى  على أهمية القيادة بحذر، وتخفيف السرعة، والامتثال للإشارات المرورية، واتباع تعليمات رجال المرور المنتشرين في مختلف المحاور لتسهيل حركة السير وضمان سلامة الجميع.

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