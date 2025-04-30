لقى عنصر إجرامي شديد الخطورة هارب من حكم بالإعدام مصرعه خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة أسيوط.

مقتل هارب من حكم بالإعدام خلال تبادل لإطلاق النار مع الشرطة بأسيوط

مقتل هارب من حكم بالإعدام خلال تبادل لإطلاق النار

وكانت أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن أسيوط، بالتعاون مع قطاع الأمن العام، تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد أخطر العناصر الإجرامية، والذي كان مطلوبًا لتنفيذ حكم بالإعدام في جناية "قتل عمد"، إلى جانب اتهامه في جنايتين أخريين تتعلقان بالمخدرات والسرقة بالإكراه.

وبعد استصدار إذن النيابة وتقنين الإجراءات، تم إعداد مأمورية أمنية مكثفة بمشاركة قطاع الأمن المركزي لاستهداف المتهم داخل نطاق محافظة أسيوط، وفور شعوره بقدوم القوات، بادر العنصر الإجرامي بإطلاق النار بكثافة تجاه القوات، ما استدعى الرد عليه، وأسفر الاشتباك عن مصرعه في الحال.

وعُثر بحوزته على كمية كبيرة من المواد المخدرة المتنوعة، شملت: 10 كجم من المواد المخدرة (شابو – حشيش – أفيون)،13 قطعة سلاح ناري (بنادق آلية وخرطوش).

وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 5 ملايين جنيه، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.