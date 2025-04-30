الأربعاء 30 أبريل 2025
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حوادث

هددني بنفوذ والده، الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة المحلة

هددنى بنفوذ والده،
هددنى بنفوذ والده، الأمن يكشف ملابسات فيديو فتاة المحلة

كشفت أجهزة الأمن بوزارة الداخلية ، ملابسات تداول مقطع فيديو يتضمن ادعاء إحدى الفتيات بقيام شخص بتهديدها والزعم بنفوذ والده.
 

“ هددنى بنفوذ والده وسب وقذف ”.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد فتاة المحلة 
“ هددنى بنفوذ والده وسب وقذف ”.. الأمن يكشف ملابسات فيديو تهديد فتاة المحلة 


تابعت أجهزة الأمن،  تداول مقطع فيديو عبر أحد المواقع يتضمن ادعاء إحدى الفتيات بقيام شخص بتهديدها والزعم بنفوذ والده.

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وبالفحص تبين تلقى قسم شرطة أول المحلة بالغربية بلاغا من إحدى الفتيات – مقيمة بدائرة القسم؛ بحدوث مشادة كلامية بينها وأحد الأشخاص حال تواجده رفقة أصدقائه أسفل مسكنها وتحدثهم بأصوات مرتفعة قامت على إثر ذلك بنهرهم وتهديدهم بالإبلاغ عنهم، فقام بالتعدى عليها بالسب والقذف والإدعاء بنفوذ والده.

 فيديو تهديد فتاة المحلة 


وتمكن رجال الشرطة من تحديد المشكو فى حقه طالب "والده مالك مصنع ملابس جاهزة" - مقيم بدائرة القسم، وبسؤاله قرر بحدوث مشادة كلامية بينه والشاكية وإدعائه على غير الحقيقة بنفوذ والده لإثنائها عن الإبلاغ عنه وقيامه ووالده بالإعتذار لها عما بدر منه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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