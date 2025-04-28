أخبار مصر: رئيس مجلس السيادة السوداني يزور مصر، تدشين تمثال لمحمد صلاح في ليفربول، استطلاع هلال شهر ذي القعدة، البامية بـ 80 جنيها

أخبار مصر والعالم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها.

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

يزور رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان القاهرة اليوم الإثنين.

صرح ستيف روثرام، عمدة مدينة ليفربول، أن وضع تمثال للنجم المصري محمد صلاح هداف الريدز لا يبدو أمرًا بعيدًا.

تغلق وزارة العمل باب التقديم على مهنة "سائق حافلة" وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية وذلك اليوم الإثنين.

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٦هـ اليوم الإثنين ٢٩ من شهر شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥م.

تقام اليوم الإثنين العديد من المباريات في الدوري المصري الممتاز ودوريات أوروبا المختلفة.

سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025.

قال الفنان مصطفى غريب: "عملت رابطة صحاب للتخان وأنا صغير، وكل ما أشوف واحد تخين لازم أصاحبه علشان مابقاش لوحدي في الدنيا".

أفادت وكالة "ركنا" الإيرانية، اليوم الإثنين، باندلاع حريق واسع مقابل مصنع النسيج القطني، داخل محيط الجمارك القديم جنوب طهران، وهي منطقة تضم مستودعات ومنشآت لوجستية حساسة.

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك نشاط للرياح على وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

يناقش مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، تقرير لجنة النقل والمواصلات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.

ذكرت قوات القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه "ومنذ بدء عملية "الراكب الخشن"، ضربت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 800 هدف.

قال أحد المشتبه بهم في جريمة السطو المسلح على نجمة تلفزيون الواقع، كيم كاردشيان، إنه يعتزم تحمل المسؤولية عن الدور الذي قام به في عملية السرقة الشهيرة التي وقعت في عام 2016، وإنه سيعتذر أمام المحكمة، مع بدء المحاكمة الإثنين في باريس.

تتيح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، النموذج الأول والثاني لمادة اللغة الإنجليزية، وذلك ضمن النماذج الاسترشادية الجديدة لامتحانات الثانوية العامة 2025، والتي تم إتاحتها على موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

يستعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لمغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي، وفقًا لتقارير صحفية.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن ملف طهران النووي، إن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن هناك إمكانية لإبرام اتفاق مع طهران بشكل قاطع.

أعلنت جماعة الحوثي في اليمن مقتل 8 أشخاص في غارات جوية للولايات المتحدة على صنعاء، في حين تشن واشنطن حملة قصف شبه يومية تستهدف الجماعة.

تنظر اليوم الإثنين محكمة جنايات القاهرة، ثاني جلسات محاكمة نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتهمة تقاضي رشوة عبارة عن شقة سكنية فاخرة في منطقة المهندسين بالجيزة، من رجل أعمال صاحب شركة لإدارة المستشفيات، وذلك مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.

دعا رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مجددا إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

كشف الفنان مصطفى غريب، عن انتمائه الكروي داخل مصر، موضحًا مفاجأة غيرت مسار تشجيعه.

كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن تصاعد أزمة داخل جيش الاحتلال الإسرائيلي على خلفية تطبيق "الأمر 77"، الذي يقضي بتمديد خدمة الجنود النظاميين لمدة 4 أشهر إضافية بعد انتهاء فترة تجنيدهم.

أسفر إطلاق نار وقع في كلية صغيرة شرقي ولاية نورث كارولينا الأمريكية عن مقتل شخص وإصابة ستة آخرين وأدى إلى إغلاق حرم الكلية مساء أمس الأحد، بحسب ما ذكرته الجامعة.

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 14 مواطنًا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة.

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