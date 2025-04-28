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خارج الحدود

14 شهيدًا بينهم أطفال بقصف الاحتلال لمقهى ومنزل بقطاع غزة

قصف غزة، فيتو
قصف غزة، فيتو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية باستشهاد 14 مواطنًا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون، مساء أمس الأحد في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مقهى ومنزلًا وسط وجنوب قطاع غزة.


وأفادت مصادر طبية، بأن 7 مواطنين استشهدوا وأصيب آخرون، إثر استهداف الاحتلال مقهى الصفطاوي في شارع صلاح الدين قرب مدخل مخيمي النصيرات والبريج، وسط قطاع غزة.


والشهداء هم: أحمد السعافين، ومحمد ناهض الجدي، وهاشم هشام الصفطاوي، وسلامة الصفطاوي، وإبراهيم وشاح، ووديع زيادة.


وأضافت المصادر، أن 7 مواطنين استشهدوا، بينهم أطفال، وأصيب آخرون في قصف للاحتلال استهدف منزلًا لعائلة كوارع في جورة اللوت جنوب مدينة خان يونس، جنوب قطاع غزة.


والشهداء هم: الطفل أمجد محمد كوارع، والطفل أنس محمد كوارع، والطفلة لين جهاد كوارع، وهبة كوارع "مجايدة"، وأحمد حمدان كوارع، وأيمن محمد كوارع، إضافة لسيدة مجهولة الهوية.


ومنذ السابع من أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانًا على قطاع غزة، أسفر عن استشهاد 52,243 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 117,639 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

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قطاع غزة غزة مقهى الصفطاوي شارع صلاح الدين مدخل مخيمي النصيرات

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