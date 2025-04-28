ترامب: سنتوصل لاتفاق مع إيران "دون إسقاط القنابل"

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في جديد المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن ملف طهران النووي، إن المفاوضات تسير بشكل جيد وأن هناك إمكانية لإبرام اتفاق مع طهران بشكل قاطع.

لكنه أشار بأن إبرام الاتفاق والتوصل لحل أفضل من استخدام القنابل كحل بديل.

وعقدت الولايات المتحدة وإيران حتى الآن ثلاث جولات من المحادثات غير المباشرة بوساطة عُمانية بهدف التوصل إلى اتفاق يمنع طهران من الحصول على سلاح نووي مقابل رفع العقوبات الاقتصادية القوية التي فرضتها واشنطن عليها.

وفي وقت سابق، كشف عضو الوفد الإيراني المفاوض مجيد روانجي إن الجولة الثالثة من المفاوضات شهدت محاولة الدخول في صياغة نص الاتفاق الجديد.

وأضاف أن مسألة التخصيب الصفري والصواريخ الباليستية لم تطرح في المفاوضات، مشيرا إلى أن هذا الأمر خط أحمر.



وقال روانجي إن الوفد المفاوض يركز على محوري إرساء الثقة بسلمية برنامجنا النووي ورفع العقوبات

وذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن الخلافات بين واشنطن وطهران في المحادثات الأخيرة في مسقط تركزت بشكل رئيسي حول برنامج تخصيب اليورانيوم الإيراني.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة ترامب تسعى لربط برنامج الصواريخ الإيراني بالاتفاق النووي الجديد، وهو ما قوبل برفض من طهران. على الرغم من هذه الخلافات، انتهت المناقشات بتعهد الطرفين بالاجتماع مجددا.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعا مجددا إلى تفكيك البنية التحتية النووية لإيران بالكامل، وذلك في الوقت الذي تجري فيه واشنطن وطهران محادثات للتوصل إلى اتفاق نووي.

وقال نتنياهو إن "الاتفاق الجيد" الوحيد هو الذي ينجم عنه إزالة "كل البنية التحتية" على غرار الاتفاق الذي أبرمته ليبيا مع الغرب في عام 2003 وشهد تخليها عن برامجها النووية والكيميائية والبيولوجية والصاروخية.

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