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اقتصاد

البامية بـ 80 جنيها، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم،
أسعار الخضراوات اليوم، فيتو

أسعار الخضراوات اليوم، سجلت أسعار الخضراوات تباينًا ملحوظًا، وفق آخر تحديث في سوق العبور للجملة، أكبر أسواق الجملة في محافظات مصر، اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025.

أسعار الخضراوات اليوم

وتستعرض «فيتو» سعر الخضار في سوق العبور للجملة اليوم الإثنين الموافق 28 أبريل 2025، في السطور الآتية:

أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم الإثنين

  • تراوح  سعر الطماطم بين 4 جنيهات إلى 10 جنيهات للكيلو.
  • تراوح سعر كيلو البطاطس بين 4.5 جنيه إلى 9 جنيهات، بارتفاع جنيه عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر كيلو البصل أبيض من 4.5 جنيه إلى 7.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو البصل أحمر من 5 جنيهات إلى 8 جنيهات.
  • تراوح سعر كيلو الكوسة من 4 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعرها السابق.
  • تراوح سعر جزر بدون عروش من 3 إلى 5 جنيهات.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار اليوم

  • تراوح سعر كيلو الفاصوليا من 12 إلى 22 جنيها.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان بلدي من 5 جنيهات إلى 10 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الباذنجان الرومي من 5 إلى 12 جنيها، بارتفاع جنيهين عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو باذنجان أبيض من 7 إلى 17 جنيهًا، بانخفاض 8 جنيهات عن سعره السابق.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار اليوم في الأسواق

  1. تراوح سعر كيلو فلفل رومي بلدي من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  2. تراوح سعر كيلو فلفل رومي صوب من 14 إلى 20 جنيهًا، بارتفاع 5 جنيهات عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي بلدي من 12 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيها عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر كيلو الفلفل حامي صوب من 12 إلى 24 جنيهًا، بارتفاع 11 جنيها عن سعره السابق.
  5. تراوح سعر كيلو فلفل ألوان من 25 إلى 45 جنيهًا.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

أسعار الخضار

  1. تراوح سعر كيلو الملوخية من 10 إلى 15 جنيهًا.
  2. تراوح سعر كيلو الخيار صوب من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  3. تراوح سعر كيلو الخيار بلدي من 6 إلى 9 جنيهات، بانخفاض جنيهين عن سعره السابق.
  4. تراوح سعر البامية من 70 إلى 80 جنيهًا.
  5. تراوح سعر كيلو البسلة من 13 إلى 15 جنيها.
  6. تراوح سعر كيلو السبانخ من 8 إلى 12 جنيها.
أسعار الخضروات 
أسعار الخضروات 

سعر الخضار 

  • تراوح سعر كيلو القلقاس من 12 إلى 15 جنيهًا.
  • تراوح سعر كيلو البطاطا من 3.5 جنيه إلى 9.5 جنيه.
  • تراوح سعر كيلو الثوم من 18 إلى 38 جنيهًا، بارتفاع 3 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون بلدي من 50 جنيهًا إلى 85 جنيهًا، بارتفاع 10 جنيهات عن سعره السابق.
  • تراوح سعر كيلو الليمون أضاليا من 25 جنيها إلى 40 جنيهًا.

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