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رياضة

أول تحركات أنشيلوتي للرحيل عن ريال مدريد، من هو المرشح الأبرز لخلافته؟

أنشيلوتي، فيتو
أنشيلوتي، فيتو

يستعد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، لمغادرة النادي بنهاية الموسم الحالي، وفقًا لتقارير صحفية. 

أول تحركات أنشيلوتي 

وذكرت شبكة "ذا أثلتيك" العالمية أن أنشيلوتي أبلغ اللاعبين بنيته الرحيل، حيث من المتوقع أن يتولى تدريب منتخب البرازيل بعد انتهاء عقده مع ريال مدريد في يونيو المقبل.

ومن المتوقع أن ينضم أنشيلوتي إلى منتخب البرازيل قبل كأس العالم للأندية حيث تشير التقارير إلى أن عقد أنشيلوتي مع البرازيل سيكون أقل من أربع سنوات.

ويعتبر تشابي ألونسو المرشح الأبرز لخلافة أنشيلوتي في ريال مدريد.

 

الجدير بالذكر أن أنشيلوتي سيُكمل موسم الدوري الإسباني مع ريال مدريد قبل انضمامه إلى منتخب البرازيل.

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