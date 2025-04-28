الإثنين 28 أبريل 2025
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أخبار مصر

طقس اليوم الإثنين، شبورة وأمطار على هذه المناطق

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو
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حذرت هيئة الأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ويكون هناك نشاط للرياح على وسط وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

 

حالة الطقس غدا الإثنين 28-4-2025 في محافظة الفيوم

مائل للحرارة نهارا، الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس غدا الإثنين

ويكون هناك سقوط للأمطار الخفيفة أقصى غرب البلاد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الإثنين، ويسود طقس مائل للحرارة  نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد والوجه البحري، معتدل ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى، وعلى الوجه البحري، ومعتدلا على السواحل الشمالية الغربية، وحار على جنوب الصعيد وعلى جنوب سيناء.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل في أول الليل، ومائلًا للبرودة وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء.

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط درجات الحرارة المتوقعة اليوم:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 28

درجة الحرارة الصغرى:  18

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:23

درجة الحرارة الصغرى: 15

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:32

درجة الحرارة الصغرى: 20

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 32

درجة الحرارة الصغرى: 17

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:35

درجة الحرارة الصغرى:21

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