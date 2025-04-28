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دار الإفتاء تستطلع هلال شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا، اليوم

هلال شهر ذي القعدة،
هلال شهر ذي القعدة، فيتو

تستطلع دار الإفتاء هلال شهر ذي القعدة لعام ١٤٤٦هـ اليوم الإثنين ٢٩ من شهر شوال ١٤٤٦هـ، الموافق ٢٨ أبريل ٢٠٢٥م.

ظروف مولد هلال شهر ذي القعدة لعام 1446 هجريا

من جانبه، كشف الدكتور طه رابح، رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية أن هلال شهر ذي القعدة وُلد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة التاسعة والدقيقة 32 ليلا بتوقيت القاهرة المحلى أمس الأحد 27 /4 /2025 م.

وأضاف: يوم الإثنين (يوم الرؤية) الموافق 28 /4 /2025م، يبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 55 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 63 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم (يوم الرؤية)، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين (56– 66 دقيقة) أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين (25- 76 دقيقة) 

 

وبذلك تكون غـرة شهـــر ذو القعدة 1446هـ  فلكيًا يوم الثلاثـاء 29 /4 /2025 م.

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