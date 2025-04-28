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أخبار مصر

اليوم، غلق باب التقديم على مهنة "سائق حافلة" في دولة خليجية

وزارة العمل، فيتو
وزارة العمل، فيتو
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تغلق وزارة العمل باب التقديم على مهنة "سائق حافلة" وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية وذلك اليوم الإثنين. 

 

فرص العمل 

 

وأعلن وزير العمل محمد جبران، يوم الخميس الماضي عن توفير 62 فرصة عمل على مهنة "سائق حافلة " وذلك للعمل في إحدى الدول الخليجية.

 

وقال الوزير إن هذه الفرص الجديدة يتم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة المركزية للعلاقات الدولية، ومكاتب التمثيل العمالي بالخارج، والإدارة العامة للتشغيل

 

شروط ومزايا فرص العمل 

 

وقالت هبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل أن  شروط ومزايا هذه الفرص الجديدة هي: راتب شهري يعادل 24 ألفا و900 جنيه مصري، والسن من 25 إلى 40 سنة، ورخصة قيادة سارية خاصة -مهنية،مع وجود ضمان صحي من خلال الشركة،والإجازات طبقا لقانون العمل،وتوفير مواصلات، وفترة اختبار 3 شهور، وعقد حكومي،ومدة التعاقد 3 سنوات،على أن يكون التقديم  لمدة 5 أيام، بدأت يوم الخميس الماضي، ويتم ارسال السيرة الذاتية وصورة الرخصة "pdf"،على البريد الالكتروني من هنا 

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