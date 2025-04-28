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خارج الحدود

لن نكشف تفاصيل ما فعلناه أو ما سنفعله، الجيش الأمريكي: ضرب 800 هدف حوثي منذ بدء العملية العسكرية

مقاتلات أمريكية،
مقاتلات أمريكية، فيتو

ذكرت قوات القيادة المركزية الأمريكية في بيان لها أنه "ومنذ بدء عملية "الراكب الخشن"، ضربت القيادة المركزية الأمريكية أكثر من 800 هدف. 

وقد أسفرت هذه الضربات عن مقتل مئات المقاتلين الحوثيين والعديد من قادتهم، بمن فيهم كبار مسؤولي الصواريخ والطائرات المسيرة الحوثيين".

وقالت: "دمرت الضربات العديد من منشآت القيادة والسيطرة، وأنظمة الدفاع الجوي، ومنشآت تصنيع الأسلحة المتطورة، ومواقع تخزين الأسلحة المتطورة.

 

 ضمت هذه المنشآت أسلحة تقليدية متطورة، بما في ذلك صواريخ باليستية وصواريخ كروز مضادة للسفن، وأنظمة جوية بدون طيار، وسفن سطحية بدون طيار، استُخدمت في هجمات الحوثيين على ممرات الشحن الدولية".

وأوضحت: "بينما واصل الحوثيون مهاجمة سفننا، أدت عملياتنا إلى تقليص وتيرة وفعالية هجماتهم. انخفضت عمليات إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 69%. كما انخفضت الهجمات من الطائرات المسيرة الهجومية أحادية الاتجاه بنسبة 55%.

 دمرت الضربات الأمريكية قدرة ميناء رأس عيسى على استقبال الوقود، مما سيؤثر سلبًا على قدرة الحوثيين ليس فقط على تنفيذ العمليات، بل أيضًا على توليد ملايين الدولارات من الإيرادات لأنشطتهم".

وفالت "منذ 15 مارس، شنت حملة مكثفة ومتواصلة تستهدف منظمة الحوثيين في اليمن لاستعادة حرية الملاحة والردع الأمريكي. وقد نُفذت هذه العمليات باستخدام معلومات استخباراتية مفصلة وشاملة، مما يضمن آثارًا قاتلة ضد الحوثيين مع تقليل المخاطر على المدنيين".

وأضافت "للحفاظ على أمن العمليات، حرصنا على الحد من الإفصاح عن تفاصيل عملياتنا الجارية أو المستقبلية. نحن متعمدون للغاية في نهجنا العملياتي، لكننا لن نكشف عن تفاصيل محددة حول ما فعلناه أو ما سنفعله. سنواصل زيادة الضغط وتفكيك قدرات الحوثيين بشكل أكبر طالما استمروا في عرقلة حرية الملاحة".

وختمت: "تم تنفيذ العملية من قبل قوة عسكرية قوية تضم مجموعتين من حاملات الطائرات، وهما مجموعة حاملة الطائرات هاري إس ترومان ومجموعة حاملة الطائرات كارل فينسون. نحن فخورون للغاية بقواتنا المدربة تدريبًا جيدًا والمهنية، حيث وجهت ضربات دقيقة وقاتلة ضد القدرات العسكرية للحوثيين. 

 

وفي السياق، أفاد إعلام حوثي بمقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص جراء الغارات الأمريكية على مواقع الحوثيين في العاصمة صنعاء.

وأفادت مصادر  بشن الطيران الأمريكي غارات على مخازن أسلحة في كتاف في صعدة وعلى مواقع للحوثيين في مديرية بني الحارث وشعب ثقبان شمال صنعاء

كما شنت غارتين على مواقع حوثية في حرف سفيان بمحافظة عمران شملت مخازن أسلحة وشبكة اتصالات في الجبل الأسود.

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اليمن القيادة المركزية الامريكية انظمة الدفاع الجوي ميناء راس عيسي

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